Kalajoen alueella tavoitellaan vuosien 2019-2020 aikana noin 2500 asiakasta. Valokuituverkon rakentamista on tarkoitus jatkaa myös tämän jälkeen, mutta silloin ei ole näillä näkymin käytettävissä yhteiskunnan avokätistä tukea.

Kalajoen valokuituverkon rakentaminen nytkähti askeleen eteenpäin, kun Kalajoen Kuitu Oy valitsi valokuituverkon rakentajaksi paikallisen HSK Sähkö Oy:n. Kilpailutukseen valittiin kolme toimialallaan merkittävintä toimijaa, joista HSK Sähkö Oy teki edullisimman tarjouksen. Urakkasopimus allekirjoitettiin keskiviikkona. Työt on tarkoitus aloittaa alkukesästä.

Varsinainen rakentamispäätös edellyttää 850 tilausta Kalajoen etelänpuolelta neljältä alueelta. Rakentaminen aloitetaan alueelta Rautio-Typpö-Tynkä-Etelänkylä-Vuorenkallio-Holmanperä, joko Raution tai Etelänkylän laiteasemalta. Tämän jälkeen kyläkohtainen rakentamispäätös vaatii vähintään 60 prosentin kattavuuden vakituisista asuinkiinteistöistä ja alueen tulee olla myös taloudellisesti kannattava.

Valokuituprojektin kustannusarvio on noin 6,2 miljoonaa euroa, josta rakentamisurakan osuus on merkittävä arviolta 450 kilometrin kaapelointimatkallaan.

– Olen erittäin tyytyväinen siihen, että tarjouskilpailun voitti HSK Sähkön kaltainen paikallinen huippuosaaja. Jo kilpailutuksen aikana sai hyvä fiiliksen tulevasta yhteistyöstä, toteaa Kalajoen Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Jukka Talvi.

HSK Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Hannu Kaupin mukaan hanke on hyvää jatkumoa Elenian alueella tehtävälle sähkökaapelointihankkeille ja erittäin merkittävä työllistäjä alueellisesti.

– On todella mukava olla tämän kokoluokan hankkeissa mukana omalla takapihallaan. Perheemme on hankkimassa myös itselleen huippunopean tietoliikenneyhteyden hankkeen myötä”, jatkaa Hannu Kauppi.

Myynti on lähtenyt käyntiin helmikuun lopussa ja kalajokiset ovat tilanneet valokuituliittymiä ahkerasti. Tällä hetkellä tilauksia on sisällä noin 400 kappaletta. Seuraavaksi kuituyhtiö jalkautuu kylille ja pyrkii tavoittamaan jokaisen potentiaalisen asiakkaan henkilökohtaisesti.