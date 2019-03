Lukijan mielipide: Seurakunnat ovat talouspaineissa



Keskipohjanmaa-lehdessä (ma. 18.3.19) oli Antti Savelan artikkeleita seurakuntien yhdistymisistä ja talousvaikeuksista. Jo pitkään on tiedetty, että kunnat ovat olleet taloudellisissa vaikeuksissa ja palvelujen järjestäjiksi ja maksumiehiksi on etsitty ja haettu leveämpiä hartioita. Sama trendi on ollut vallalla myös seurakunnissa.

Koska seurakuntien jäsenmäärät ovat laskussa, joko muuttotappioiden tai kirkosta eroamisien vuoksi, ovat seurakunnat joutuneet tekemään alijäämäisiä tilinpäätöksiä laskevien verokertymien vuoksi.

Avuksi ovat tulleet seurakuntaliitokset tai liittymiset seurakuntayhtymiin. Viimeisimpänä Halsuan liittyminen Kokkolan seurakuntayhtymään.

Mutta syy, miksi otan asian esille, on Kirkkohallituksen rooli näissä yhdistysmisasioissa. Pienet taloudellisissa vaikeuksissa olevat seurakunnat ovat saaneet Kirkkohallitukselta taloudellista apua, joko verotulojen täydennyksinä, harkinnanvaraisina avustuksina tai rakennusavustuksina. Tukea on maksettu useammallekkin seurakunalle tämänkin lehden levikkialueella. Aikoinaan oli jopa seurakuntia, joidenka verotulot eivät riittäneet edes henkilöstömenojen kattamiseen, mutta avustusmenettelyllä toiminta jatkui.

Yhteenliittymisien jälkeen avustusmenettely lakkaa välittömästi, koska yhtymät eivät yleensä täytä avustuksen maksamiselle asetettuja kriteereitä. Mielestäni olisi kohtuullista, että liittymävaiheessa avustusmenettelyssä noudatettaisiin esim. viiden vuoden siirtymäaikaa. Liittyvien seurakuntien oletettava laskennallinen tuki, tulevilta viideltä vuodelta, tulee mielestäni maksaa yhtymälle.

Yksinkertaisesti ajateltuna, näin toimien Kirkon keskusrahasto ei olisi voittaja tai häviäjä, koska sama avustusmäärä siirrettäisiin yksittäiseltä seurakunnalta yhtymälle. Näin myös yhtymän talous vahvistuisi.

Kokkolan seurakuntayhtymä maksaa Kirkkohallitukselle keskusrahastomaksuja noin 900 000 euroa vuodessa. Euroilla rahoitetaan em. kirkon yhteistä toimintaa sekä kartutetaan eläkerahastoja.

Kirkolliskokousedustajat ottakaapa ”koppi” ja tehkää asialle jotain! Ja lopuksi, tervetuloa halsualaiset yhtymään, toiminnallisesti olette edelleen itsenäisiä ja vain talous ja omaisuus siirtyvät yhtymän hyvään hoitoon.