Lukijan mielipide: Vanhustenhoito on arvokysymys



Eduskuntavaalien puhutuimmaksi aiheeksi on noussut vanhustenhoidon taso, laatu ja hinta. Kaiken tämän keskellä meidän on syytä pysähtyä ajattelemaan, mistä todella on kysymys. Tämän päivän vanhukset ovat sodan läpikäyneitä, sodan nähneitä, jälleenrakennuksen kovan työn raatajia.

Sodan päätyttyä heillä ei ollut muuta annettavaa kuin tyhjät kädet, kova työ ja voimakas tahto. He nostivat tyhjästä Suomen menestyneimpien kansakuntien joukkoon. He rakensivat omalla työllään meille kaiken valmiiksi, olemme saaneet istua valmiiseen pöytään. Suomalaisessa yhteiskunnassa on jotain mennyt perusteellisesti pieleen, jos emme pysty hoitamaan vanhuksiamme arvokkaalla ja kunnioittavalla tavalla. Aivan varmasti he ovat hoitonsa maksaneet.

Sosiaali- ja terveyshuollon uudistusta on työstetty usean hallituksen aikana. Nykyinen hallitus kaatui sote-uudistukseen. Maakunnissa uudistustyötä on tehty erilaisilla valmiuksilla. Keski-Pohjanmaalla uudistustyö rakentuu Soiten pohjalle.

Vanhustenhoidon kustannusten karsimiseksi on esitetty Palvelukeskus Lepolan sulkemista sekä Tunkkarin ja Kannuksen terveyskeskusten vuodepaikkojen vähentämistä. Korvaavaksi hoitomuodoksi esitetään tehostetun avopalvelun kehittämistä.

Palvelukeskus Lepolan asukkaista kaikki tulevat tehostetun kotihoidon piiristä. Heitä ei voi enää palauttaa kotihoitoon, eikä heillä kaikilla ole olemassa sitä kotia, josta ovat lähteneet. Lepolan Palvelukeskus on heidän kotinsa. Jos Lepolan Palvelukeskus lopetetaan, on asukkaat sijoitettava maakunnan muihin vastaavan tason palvelukeskuksiin. Lepolassa on 19 vakituista asukasta ja tämän lisäksi 6 jaksohoitopaikkaa.

Ei ole pelkästään vanhuksia koskeva asia, miten heitä hoidetaan. Omaisilla on suuri huoli siitä, miten läheisen hoito on järjestetty. Lähipalveluna tapahtuva vanhustenhoito antaa monelle omaiselle mahdollisuuden päivittäin tapahtuvaan hoitotyön avustamiseen (vanhuksen syöttäminen, ulkoiluttaminen, juttuseura).

Vuodepaikkojen vähentämisestä meillä kaikilla on kokemusta. Vanhuksia kuskataan ympäri maakuntaa, eikä aina edes lähiomaiset tiedä, missä vanhus kulloinkin on. Tiedämme myös, että vanhusten määrä tulee lähivuosina voimakkaasti kasvamaan. Siksi tarvitaan kaikkien eri hoitotasojen lisäämistä.

Ensimmäisessä vaalikeskustelussa kaikki puolueet antoivat lupauksen, että tulevalla hallituskaudella vanhustenhoidon rahoitusta tullaan nostamaan. Tällä hetkellä ei ole mitään syytä tehdä kiireellisiä päätöksiä vanhustenhoidon palveluasumispaikkojen eikä terveyskeskusten vuodepaikkojen karsimiseksi tässä maakunnassa.

Edellytän, että jokainen eduskuntavaaliehdokas tulee ilmaisemaan kantansa, miten vanhustenhoito tullaan järjestämään Suomessa.