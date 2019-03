"Hyvä, että heräsitte", tuomari sivalsi syyttäjää poliisijohdon oikeudenkäynnissä



Syyttäjä Harri Tiesmaan puhelin pärähti soimaan tiistaina kesken tämän oman loppulausunnon. Tiesmaa otti puhelimen taskustaan ja mykisti sen.

– Se oli herätyskello, hän totesi.

– Hyvä, että heräsitte, oikeuden puheenjohtaja kuittasi.

Vastaavat sivallukset sekä nokittelut puolin ja toisin ovat hallinneet lokakuun 2. päivänä alkanutta ja nyt loppulausuntoihin edennyttä historiallista poliisirikosoikeudenkäyntiä. Korkeaa poliisijohtoa syytetään tietolähteiden käytön valvomatta jättämisestä Helsingin poliisilaitoksella.

Joulukuussa oikeuden puheenjohtaja, käräjätuomari Marjatta Berg ojensi Tiesmaata ja jutun toista syyttäjää Mari Mattilaa asiattomista huomautuksista, kun syytetylle haluttiin tehdä pari tarkentavaa lisäkysymystä kuulemisen jo päätyttyä.

– Ovatko tarkennukset tarpeen sen vuoksi, että ette saaneet vastauksia, joita halusitte? Berg kysyi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Ei, saitteko te? Tiesmaa vastasi.

Tätä tuomari piti asiattomana. Kuultavan poistuttua hän totesi syyttäjille, että te ette voi heitellä tuollaisia huomautuksia ohimennen.

Puheenjohtaja on todennut prosessin aikana muun muassa, että koko oikeudenkäynti on kaikille asianosaisille täysin kohtuuton ja lisätutkinnan tulevan veronmaksajille kalliiksi.

Omalaatuinen sananvaihto syyttäjän ja puheenjohtajan kanssa käytiin syytettynä olevan rikostarkastajan oikeustieteellisestä lisensiaatintyöstä. Syyttäjä otti sen esille, koska tutkimustyön aiheena oli jutun ytimessä oleva tietolähdetoiminta. Sen perusteella syytetyn saattoi olettaa olevan asiasta hyvin perillä.

Puheenjohtaja ei tätä sallinut. Hän luonnehti lisensiaatintyön ruotimista ajatuksena pelottavaksi ja muistutti vastaajan olevan vastaaja ja syyttäjän syyttäjä. Lisensiaatintyöstä ei ollut hänen mukaansa näytöksi eikä kirjalliseksi todisteeksi.

Syyttäjät ovat nyttemmin moittineet oikeuden puheenjohtajan kommentointia asiattomaksi. Heidän mukaansa tuomari ei ole kohdellut osapuolia tasapuolisesti.

Puolustuksen loppulausunnot alkoivat tänä aamuna. Ensimmäisenä ääneen pääsi KRP:n virasta pidätetty päällikkö Robin Lardot, joka piti lausuntonsa itse. Yleensä tehtävän hoitavat vastaajien avustajat.

Lardot'n näkemys tiivistyi tähän toteamukseen:

– Koko tässä prosessissa itselleni ei ole selvinnyt, mikä on se konkreettinen laiminlyönti, mistä minua syytetään. Tiistaina kuultiin syyttäjän sanovan, että minun olisi pitänyt tehdä jotain muuta ja enemmän. Mikä on se toimenpide, joka olisi pitänyt tehdä? Mikä on se säädös, jota on rikottu?

– Uskon, että tällaisella perusteella useimmat virkamiehet joutuisivat syytteeseen, jos jotain enemmän olisi pitänyt tehdä.

Syyttäjien mukaan Robin Lardot ja seitsemän muuta syytettyä ovat tienneet, että Helsingin poliisilaitoksella ei kirjattu tietolähteitä asianmukaisesti rekistereihin vuosina 2008–2013. Silti he eivät ole puuttuneet tilanteeseen.

Kaikki syytetyt ovat kiistäneet virkarikossyytteet.

Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan vielä tänään myös toisen vastaajan, Helsingin poliisilaitoksen entisen komentajan Jukka Riikosen loppulausunto.

Ensi viikon tiistaina vuorossa on eläkkeellä oleva entinen poliisijohtaja Mikko Paatero. Keskiviikkona loppulausuntonsa pitävät Helsingin poliisilaitoksen hyllytetty johtaja Lasse Aapio ja huumerikosyksikön entinen päällikkö Jari Aarnio.

Ääneen pääsevät myös jutun kolme muuta syytettyä tai heidän avustajansa. Kolmikko ei ole toiminut korkeissa päällikkötehtävissä, eivätkä he ole julkisuuden henkilöitä.

Vielä ei ole tiedossa, milloin käräjäoikeus antaa ratkaisunsa oikeudenkäynnissä, joka on kestänyt pian puoli vuotta.