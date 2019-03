Tiina Ruotsala toivoo, että Kokkolakin saisi oman taidemuseonsa

Kuvataiteella menee Kokkolassa huonosti. Onhan täällä toki innokkaita harrastajia, mutta voisin kuvitella heidänkin toivovan kaupunkiin enemmän nykytaidetta.

Jokaisella kaupungilla, jolla on jonkin sortin sivistystaso, on myös jonkin sortin taidemuseo. Kokkolassakin oli aikoinaan taidemuseo, taidehalli ja taidemuseon amanuenssi, mutta nämä nimikkeet on lakkautettu jo ajat sitten, koska niitä ei oltu virallisesti perustettukaan.

Toki K. H. Renlundin museon pohja on vahvasti taiteen arvostuksessa. Testamentissaan Renlund lahjoitti rakkaan taidekokoelmansa syntymäkaupungilleen Kokkolalle, ehdolla, että se olisi vapaasti suuren yleisön ja erityisesti koululaisten ja työläisten nähtävillä. Varakas mies oli sivistynyt ja ymmärsi, että taide tarvitsee yleisönsä.

Taidemuseossa on kunnon näyttelytilat. Kuten Kokkolan kulttuuritoimenjohtaja lauantain Draken Residenssiä käsittelevässä jutussaan totesi, vierailevien kuvataiteilijoiden teoksia on vaikea asettaa nähtäville, koska kaupungista puuttuvat näyttelytilat.

Kun Pohjoismainen taidekoulu lakkautettiin, se samalla muutti residenssin asemaa, olihan koulu vahva tukipilari työtiloineen. Museota residenssi ei kiinnosta, jos sen käyttäjät ovat kuvataiteilijoita, jotka tarvitsevat studiotilaa. Kenen tehtävä sellaisia on etsiä?

Maakuntakeskusten pääkaupungeista löytyy Kokkolaa lukuunottamatta taidemuseo. Naapureistamme Seinäjoki siirtää Taidehallinsa Itikan mäen upeaan navettarakennukseen, Vaasassa on sekä nykytaiteenmuseo KUNTSI että Tikanojan kolmikerroksinen taidekoti. Myös Oulussa on komea taidemuseo. Lapuakin muutti aikoinaan tehdasrakennukset kulttuurikeskukseksi.

Nykytaiteen perään kyselee myös tällä aukeamalla kypsään ikään ehtinyt kokkolalainen kuvataiteilija Juhani Melender, joka lataa teoksiaan Instagram-kuvapalveluun.

VISU Galleriassa oli aikanaan nykytaidetta, vaikka sen tilat olivat kovin pienet. Riittävät kuitenkin esimerkiksi residenssitaiteilijoille. Galleria Artista on osaltaan täyttänyt näyttelyaukkoa, mutta kuinka kauan? Oman gallerian pyörittäminen muun yritystoiminnan ohessa ei ole mitenkään helppoa.

Ooppera tylytettiin pihalle, musiikkisali puuttuu edelleen, ja kuvataiteesta ei ole kohta muuta jäljellä kuin muisto vain. Ehkä menetämme kaupungin päättäjien näköalattomuuden ansiosta myös valtakunnallisesti tunnetun kulttuurikahvilan ja sen myötä kesäteatterin Ykspihlajassa.

Tuleeko Kokkola tulee tunnetuksi kaupunkina, joka niisti kulttuurin kuoliaaksi?