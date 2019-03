Halsua sopii tuulivoimaloiden purkuvakuuksista



HALSUA

Halsuan kunnanhallitus on hyväksynyt paikkakunnalle tuulivoimapuistohankkeita kehittävän Halsuan Tuulivoima Oy:n kanssa tehtävän sopimuksen, jolla sovitaan tuulivoimaloiden purkamistoimenpiteiden vakuuksista.

Kaavoituksen ja luvituksen jälkeen yhtiö aikoo rakentaa Honkakankaan ja Kanniston alueelle tuulipuistot, joiden kaupallisen käytön kestoksi on arvioitu noin 30 vuotta.

Vakuussopimuksen tarkoituksena on varmistaa, että kunnalla on mahdollisuus purkaa tuulivoimalat, jos yhtiö ei sitä käytön päättymisen jälkeen itse tee. Rakennusmateriaaleista riippuen vakuus voi olla enintään 70 000–110 000 euroa per tuulivoimala. Honkakankaan alueelle suunnitellaan enintään 41:tä tuulivoimalaa ja Kannistoon 27:ää.

Hallitus hyväksyi Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen osayleiskaavojen vireilletulon ja hyväksyi niiden osalta laaditut osallistumis- ja arviointisuunnitelmat. Alustavana tavoitteena on, että valtuusto saisi kaavat hyväksyttäväkseen alkukesällä 2020.

