Kokkolan Energiaverkot uusii Vessin alueen sähköverkkoa – verkosta on tällä hetkellä maakaapeloitu 58 prosenttia



Kokkolan Energiaverkot on tehnyt toimitussopimuksen Power Prof Partners Oy:n (3P) kanssa uuden keskijänniteverkon rakentamisesta Vessin alueelle. Uudessa toimintamallissa 3P ottaa kokonaisvastuun Vessin sähköverkon uusimisesta ja lisäksi rahoittaa urakan.

Vessin sähköverkon rakennustyöhön kuuluu kolmen kilometrin keskijänniteverkon, yhdeksän kilometrin pienjänniteverkon maakaapeloinnin suunnittelu- ja rakennustyöt, kolme puistomuuntamoa, lupien hankinnat, tarvikkeet sekä vanhan ilmajohtoverkon purkutyöt. Urakka valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Yli puolet Kokkolan Energiaverkkojen keskijänniteverkosta on jo maakaapeloitu. Sähköverkon rakentamiseen ja parannustyöhön investoidaan tämän vuoden aikana noin 2,1 miljoonaa euroa. Rakennustyömaita on useilla eri alueilla. Vessin alueen jakeluverkon maakaapelointi kattaa noin kuudesosan vuoden rakennusinvestoinneista.

Vessintien varteen siirrettävä keskijänniteverkko yhdistää kaksi runkolinjaa. Alueen sähköverkko on rakennettu osittain jo 60-luvulla ja verkko on näin käyttöikänsä lopussa. Maakaapeloinnin myötä uudesta verkosta tulee säävarma.

- Vessin rakennusurakka kuuluu meidän normaaliin verkon parannustyöhön. Kokkolan Energiaverkkojen alueella on noin 55 kilometriä 1960-70 -luvuilla rakennettua keskijänniteverkkoa, mikä tarkoittaa on noin kolmasosaa meidän vielä ilmajohtona olevasta verkostosta. Tulevina vuosina edessä on siis vielä paljon vanhojen ja käyttöiän lopussa olevien verkkojen uudistustyötä, Kokkolan Energiaverkkojen suunnittelupäällikkö Jouni Karvonen kertoo.

Kokkolan Energiaverkkojen vastaamasta 20 kV:n keskijänniteverkosta on tällä hetkellä maakaapeloitu 58 prosenttia ja 0,4 kV:n pienjänniteverkosta on maakaapeloitu 71 prosenttia.

Tällä hetkellä Kokkolan Energiaverkoilla on meneillään useita muitakin sähköverkon rakennustyömaita. Korpintien ja Auratien välillä tehdään huhtikuun loppuun saakka keski- ja pienjännitemaakaapelointia. Sannanrannantiellä tehdään myös keski- ja pienjännitemaakaapelointia kesäkuun puoleen väliin saakka. Öjan alueella tehdään viimeisiä vuonna 2018-2019 kaapeloidun jakeluverkon käyttöönottoja ja alueella aloitetaan lisäksi vanhan ilmajohtoverkon purkutyöt. Öjassa on keskijänniteverkon purkutyötä 7,5 kilometrin matkalla ja pienjänniteverkon purkutyötä 13 kilometrin matkalla. Lisäksi Sairaalakadulla on meneillään muuntamon saneeraus sekä keski- ja pienjännitemaakaapelointia maaliskuun loppuun asti.