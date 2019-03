Lukijan mielipide: Omaishoidon tuki pitää saada Kelan maksettavaksi ja verovapaaksi



Viime eduskuntavaalien alla puhuimme paljon omaishoidon aseman parantamisesta. Pidin asiaa itsekin voimakkaasti esillä.

Mielestäni omaishoito on erinomainen esimerkki toiminnasta, jollaista tarvitsemme lisää. Kysymys on inhimillisesti valtavan arvokkaasta työstä. Omaishoito on usein parasta mahdollista hoitoa, kun apua tarvitseva voi asua pidempään kotonaan. Samalla omaishoito myös säästää yhteiskunnan voimavaroja.

Saimme omaishoidon kehittämiseen 90 miljoonan euron lisärahoituksen. Tämä on merkittäviä summa, kun lähes jokaiselta yhteiskunnan sektorilta on jouduttu samaan aikaan säästämään.

Näiden muutosten myötä on tullut valtakunnallinen minimitaso, jolloin jokaisella omaishoitosopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus pitää vähintään kaksi vuorokautta vapaata kalenterikuukautta kohden.

Lisäksi jokaisella omaishoitajalla on oikeus saada valmennusta ja koulutusta sekä erityistä neuvontaa omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyen. Näillä toimilla pyritään parantamaan kuormittavaa työtä tekevien omaishoitajien jaksamista. Tulevalla vaalikaudella pitää pystyä vielä parempaan.

Keskusta on esittänyt 100 miljoonaa euroa lisää omaishoidon kehittämiseen. Mielestäni tärkeintä on siirtää omaishoidontuen maksaminen Kelalle. Muutos tarkoittaisi, että kaikki saisivat tuen samoilla ehdoilla ja saman suuruisena koko maassa.

Tässä yhteydessä on toteutettava myös omaishoidontuen verovapaus. Tämä parantaisi monien omaishoitajien toimeentuloa merkittävällä tavalla.