Minna Mustonen: Tylsät päättäjät ja pöhölö päätös

Ystäväni Outi pyörittää Kokkolan Ykspihlajassa kulttuurikahvilaa. Se ei ole mikään etusivun uutinen, mutta tärkeä asia meille kahvilan asiakkaille.

Kulttuurikahvilaksi kahvila Saha on ristiytynyt, koska siellä kesäkauden mittaan on jos jonkinmoista esitystä ja esiintyjää. Keikkailevat, satunnaiset trubaduurit ja suuret starbat ovat mahtuneet kaikki samoille lavoille tai muutoin vain kahvilan pihapiiriin keikkaa heittämään. Erilaiset teatteriseurueet ovat esittäneet alueella kesäteatteria Tsehovista Bertolt Brechtiin, sekä paljon muutakin. Eivätkä nämä esiintyjät ole itsestään paikalle ilmaantuneet. Outi porukoineen on tehnyt sopimuksia, kutsunut väkeä ja hakenut lupia. Näin maallikko ei edes ymmärrä sitä kaikenkarvaista pykäläviidakkoa mikä pienyrittäjää on ollut vastassa, eivätkä ne lupakäsittelyt ole tietenkään olleet yrittäjälle ilmaisia.

Ykspihlajan Kulttuuriviikko on muotoutunut jo valtakunnallisestikin käsitteeksi ja vaikka järjestäjinä on useita henkilöitä, monen tapahtuman takaa löytyy Outi ja esiintymisympäristönä kulttuurikahvila.

Kaikista hassuinta on se, että kulttuurikahvila sijaitsee Outin omalla pihalla, eli kaikki asiakkaat ja esiintyjät saavat samoilla ihanassa ympäristössä ja pihapiirissä, joka saattaisi olla täysin suljettuna meiltä ulkopuolisilta. Hyvin harva haluaa vierasta porukkaa saunomaan omaan historiaa hönkivään puusaunaan tai omalle laiturille vennonvieraita istuskelemaan saunan jälkeen höyryävine nahkoineen. Ystäväni Outi kuitenkin haluaa, että kaunis paikka on mahdollisimman usealle avoinna.

Viime kesänä Kokkolan kaupunki päätti, että alueella rikotaan jonkun sortin lakia, eikä kahvilan tiloissa saa kahvilaa pitää. Pihalle tuli laittaa iso teltta jossa kahvilatoiminta tapahtui ja astiat sai pestä päärakennuksen tiskialtaassa. (toisaalta talon asukkaiden omat tiskit piti tiskata vastaavasti kahvilarakennuksessa, ettei lakia rikottaisi enemmälti ) Tällaisen nurinkurisuuden hätäisempi olisi tulkinnut kettuiluksi. Siitä kuitenkin kahvila selvisi.

Nyt Kokkolan kaupunginhallitus suuressa viisaudessaan päätti nostaa kahvila-alueen vuokran lähes nelinkertaiseksi. Haloo!!!???.

Ihan näin tavallisen ihmisen vinkkelistä ihmetyttää todenteolla moinen päätös. Sietäisitte maksaa Outille siitä, että hän jaksaa yrittää ja pitää Kokkolaa veto- ja pitovoimaisena.

Tietysti on olemassa se kamala pelko, että Outi kietoutuu seteleihin iltasella nukkumaan mennessään ja nauraa matkalla pankkiin.

Pieni vinkki ihan kaikille kateellisille sieluille, jos kulttuurikahviloiden pito olisi kultakaivos, niitä olisi tanhuat väärällään ja kravattikaulaiset pukumiehet niitä pyörittäisivät.