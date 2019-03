KPV:n Seinäjoen kotipelien lipunmyynti alkanut - Kannattajakyydityksiä jokaiseen peliin



Kokkolan Pallo-Veikot aloittaa jalkapallon liigakotiottelunsa olosuhteiden takia Seinäjoella. KPV järjestää kannattajakyydityksiä otteluihin.

Ensimmäinen kotiottelu pelataan 7.huhtikuuta Tampereen Ilvestä vastaan. Keskipohjanmaan Kirjapaino Oyj tarjoaa 100 ensimmäiselle kannattajalle Keskipohjanmaan lukijamatkana maksuttoman kannattajakyydin KPV-Ilves peliin.

Myös junalla matkustaville on tarjolla bussikyydityksiä Seinäjoen juna-aseman ja Seinäjoen stadionin välillä.

KPV:n kannattajille on varattu erillinen katsomonosa (101) ja vieraskannattajille on myös oma katsomonosansa (109), johon erillinen lippulinkki toimitetaan suoraan vierasjoukkueiden kannattajille. Katsomopalveluina käytössä on kioskitoiminta sekä urheiluravintolapalvelut.

KPV:n kausikortit käyvät KPV:n kotiotteluina pelattaviin otteluihin normaalisti. Kokkolan kaupunki toimii otteluisäntänä kaikissa KPV:n kotiotteluissa Seinäjoella.

Tampereen Ilveksen lisäksi KPV kohtaa Seinäjoella la 13.4. Rovaniemen Palloseuran ja to 25.4. IFK Mariehamnin. Lisäksi SJK pelaa oman kotiottelunsa KPV:tä vastaan to 30.4.

