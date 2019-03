Lukijan mielipide: Sote kaatui, meillä on Soite!



Maan hallitus yritti kovasti rakentaa sotea, ja mitä ilmeisemmin se kaatui liian suuren kakkupalan haukkaamiseen kerralla, kuten monet asiantuntijat ovat todenneet. Sote-uudistuksen alkuperäinen tarkoitus oli, että saisimme terveydenhuoltopalvelut sille tasolle, että riippumatta siitä, missä päin Suomea asut, olisit oikeutettu palveluihin ja pääsisit niihin.

Monen hallituksen toimesta asiaa on yritetty, mutta aina työ ovat jääneet kesken ja niin kävi nytkin. Suurimpana syynä oli, että samanaikaisesti yritettiin ajaa markkinaehtoista sote-uudistus ja siihen päälle vielä maakuntauudistusta ”samoilla tulilla”. Mielestäni tässä uudistuksessa tulee palattava perusajatuksen alkulähteelle: lyhentää terveydenhuollon hoitojonoja ja taata kansalaisille perusterveydenhuoltopalvelut asuinpaikasta riippumatta.

Meillä Keski-Pohjanmaalla lähdettiin etukenossa muokkaamaan aluetta hallituksen asettamien tavoitteiden mukaiseksi, kovalla kiireellä ja mallioppilaina. Paljon on tehty asioita ja saatu aikaiseksi hyvää kuin huonoakin. Tämä meidän maakuntamallinen Soite rupesi ajamaan maakuntaa hallituksen edellyttämään asentoon ja mikä oli hallituksenkin päiväuni, se kyllä näkyy.

Kovalla kiireellä on ruvettu keskittämään toimintoja meidän maakuntakeskukseen, joka jossain määrin onkin järkevää, mutta samalla se on johtanut siihen, että maakunnan reunamilla olevissa kunnissa perusterveyden ja vanhustenhuollon palvelut ovat heikentyneet.

Edelleen puhutaan terveyskeskusten alasajosta ja samanaikaisesti tehdään päällekkäisiä miljoonainvestointeja maakuntakeskukseen Kokkolaan.

Esimerkit maakunnastamme kertovat siitä, että paljon on tehtävää ja resursseja olisi saatava, jotta hoito ja hoiva olisi vähintäänkin tyydyttävällä tasolla. Omaiset ovat kertoneet jonoista yhteispäivystyksessä, puhelinpalvelujen ongelmista ja siitä, kuinka vanhuksia kuskataan ympäri maakuntaa ja omaiset ajat perässä.

Joskus on ollut tilanteita, ettei omainen ole ollut tietoinen, missä päin Keski-Pohjanmaata hoitoa vaativa omainen on tällä hetkellä. Sekin pitää huomioida, että julkinen liikenne on heikkoa maakunnassamme.

Suomalaisten keski-ikä nousee ja tutkimusten mukaan myös muistisairaudet lisääntyvät. Muistisairaan potilaan kannalta olisi tärkeää, että potilas saisi olla tutussa ympäristössä jossa on tutut hoitajat.

Tällainen ympäristö luo turvallisuudentunnetta eikä aiheuta turhia hämmennyksiä hoitajien ja hoidettavien välillä.

Meillä Keski-Pohjanmaalla on oma sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, jonka kehitystä on jatkettava, mutta samalla on muistettava, mitkä olivat Soiten perustamisarvot: Tarkoituksena oli hillitä hoitokustannusten kasvua, mutta turvata myöskin palvelujen saatavuus asuinpaikasta riippumatta.

Paremman huomisen ja maakuntamme puolesta.

Ari Huuki

Eduskuntavaaliehdokas (sd.)

Kannus