Lukijan mielipide: Palkalla on tultava toimeen, mutta työtunnit eivät aina riitä



Tämän kauden hallituksen ministerit hehkuttavat jatkuvalla syötöllä kuinka he ovat luoneet maahan 140 000 uutta työpaikkaa ja työttömät ovat saaneet töitä. Kukaan ei kysy heiltä, että maksetaanko näille työntekijöille palkkaa?

Minä kysyin, kun olin viime lokakuun lopulla tapaamassa yhdessä Palvelualojen ammattiliiton (PAM) hallituksen kanssa pääministeri Sipilää hänen virka-asunnollaan Kesärannassa. Suoraa vastausta häneltä en saanut, vaan tarinan uusista työpaikoista ja että tilastot näin kertovat.

Olen myös nähnyt monta eri tilastoa. Yksi näkemäni tilasto kertoo, että vaikka työllisyys on noussut niin tehtyjen työtuntien määrä ei ole merkittävästi kasvanut. Tämä kertoo mielestäni sen että osa-aikatyö on lisääntynyt.

Tilastoja siivotaan ohjaamalla työttömiä kursseille, työkokeiluihin ja kuntouttavaan työtoimintaan. Näistä he saavat ”palkkaa” 9 euroa päivässä. Myös vaikkapa vain tunnin viikossa töitä tekevä on poissa tilastoista.

Olen vuosia puhunut epäkohdasta jota vääristyneeksi yritystueksikin voidaan kutsua. Onko reilua ja oikein että monissa työpaikoissa palkka ei riitä elämiseen? Tämä on arkipäivää mm. useissa palvelualojen yrityksissä, joissa suuri osa työsuhteista on osa-aikaisia. Vastentahtoisen osa-aikatyön osuus on myös kasvanut. Työntekijät joutuvat palkkansa lisäksi turvautumaan ammattiliittonsa työttömyyskassan maksamaan soviteltuun päivärahaan tai sosiaaliturvaan. Viime vuonna PAMin työttömyyskassan työttömyysetuuden saajista 38,2 prosenttia sai päivärahan soviteltuna. Sovitellun päivärahan osuus on kasvanut nopeasti viime vuosina. Samaan aikaan yritykset missä he työskentelevät tahkoavat valtavaa voittoa ja yhteiskunta kompensoi heidän työntekijöilleen maksamaa riittämätöntä palkkaa.

PAMin teettämä tuore selvitys kertoo karutonta kertomaa. Selvityksen tekijän Niina Tannerin (VTM) mukaan yhteiskunta käytti arviolta 500 miljoonaa euroa kompensoimaan elämiseen riittämättömiä ansiotuloja vuonna 2017.

Nykyisen kehityksen valossa uskallan väittää että viime vuonna summa on ollut vieläkin suurempi. On hienoa että meillä on vielä hyvinvointivaltio joka auttaa kun palkka ei riitä, mutta mikä on valtavia voittoja tuottavien yritysten vastuu?

Yrityksiltä pitää vaatia työsuhteita joissa työtunnit riittävät elämiseen. Tulevan eduskunnan on säädettävä laki, jonka mukaan työsuhteen osa-aikaisuudelle olisi oltava peruste. Palkkaköyhyys on yhteiskunnan kannalta merkittävä ongelma ja sen poistamiseksi on tehtävä työtä. Työntekijä on palkkansa ansainnut.

Sauli Isokoski

kansanedustajaehdokas (vas.)

Pietarsaari