Pääkirjoitus: Oona Airolan Jussi on Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan maineelle mainiota nostetta



Kokkolalaislähtöinen näyttelijä Oona Airola ansaitsee parhaan naisnäyttelijän Jussi-patsaan. Hieno ja valovoimainen näyttelijä teki valloittavan työn Markku Pölösen Oma maa -elokuvassa, joka kantoi monien kriitikoidenkin mielestä näyttelijöiden ja erityisesti Annia eli elokuvan pääroolia esittäneen Airolan varassa. Hienoa on sekin, että elokuva on kiinnostanut myös suurta yleisöä.

Airola on sädehtinyt monta kertaa ennen tätäkin: Jussi oli toinen, sillä Airola pokkasi ensimmäisen pyttynsä naissivuosasta Hymyilevä mies -elokuvasta, joka palkittiin myös Cannesin elokuvajuhlilla.

Oona Airola oli perjantaina silminnähden yllättynyt palkitsemisesta. Keskipohjanmaan jutussa hän kuvaili tuntemuksiaan Keskipohjanmaan elokuvakriitikolle Hannu Björkbackalle yhdellä sanalla: "uskomatonta". Keskipohjanmaan elokuva-asiantuntija Björkbacka on Jussi-palkinnot jakavan Filmiauran jäsen ja ollut tänäkin vuonna esiraadissa valitsemassa ehdokkaita.

Kun näyttelijä saa ensimmäisestä elokuvapääroolistaan Jussin, on tie tähtiin viitoitettu. Palkitseminen tuo kolmikymppiselle näyttelijälle varmasti myös paineita. Jussit jaetaan vuosittain parhaille elokuva-alan tekijöille Suomessa. Yksi Euroopan vanhimpiin elokuva-alan palkintoihin kuuluva Jussi on perustettu vuonna 1944.

Hyvältä tuntuu sekin, että juhlan keskellä Airola muistaa juurensa. Voittoisalla hetkelläkin hän lähetti terveisensä ja kiitokset myös Kokkolaan. Kaupungin vetovoimalle ja tunnettuudelle ei ole yhtään hassumpi juttu, että valovoimaiset tähdet pitävät synnyinkaupungin mielessään ja puheissaan.

Mistä Kokkola tunnetaan? Hyvältä tuntuu, jos vastaus on vaikkapa kulttuurista. Leea Klemola, Juho Kuosmanen ja Jarkko Lahti ovat keskipohjalaisia elokuvantekijöitä, mutta lista on paljon pitempi, kun kaikki kulttuurialan osaajat otetaan mukaan. Tästä on syytä olla ylpeä.