Pyhäjärvellä liikenneonnettomuus – pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja yksi ajokaista suljettu



Pyhäjärvellä nelostiellä on tapahtunut liikenneonnettomuus lauantaina noin kello 15 jälkeen. Onnettomuuden vuoksi yksi kaista on suljettu. Paikka on Elämäjärveltä 6,6 kilometriä Maaselän suuntaan. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tapahtumapaikalla liikenteenohjaus.

Toimitus seuraa tilannetta.