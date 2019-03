Tapani Postila: Sinä hengität minun keuhkoillani

Eurooppa ei halua neuvoa meitä vaan opettaa meitä kuin kurittomia kakaroita. Me elämme siinä ympäristössä, jota he haluavat suojella kuuntelematta meitä. Me emme halua oppia kovakorvaiselta oppimattomilta.

Tropiikin Trumpiksi tituleerattu, rasistiksi ja sovinistiksi haukuttu mies ei ole yksin edellisten esittämiensä ajatustensa kanssa. Mies on teflonpintainen poliitikko. Hän ei ole kukkulan kuningas. Tuo mies on tänään maailman keuhkoja hallitseva kuningas. Hänen sanomisillaan on merkitystä, koska Amazonin sademetsien tulevaisuuden puntaroinnissa hänen sanansa painaa eniten.

Äärimmäisen konservatiivisista ja ympäristönsuojelua vähättelevistä lausunnoista tunnettu Brasilian presidentti Jair Bolsonaro ei peittele tuntemuksiaan. Hänelle Brasilia on kaikessa ensin. Kun keskustellaan Amazonin sademetsistä, niin ensin tulee Brasilian talouden kuntoon laittaminen. Jos viime vuonna hakattiin paljaaksi yli miljoonan jalkapallokentän kokoinen alue arvokasta sademetsää, niin hän ei kavahda hakata tänä vuonna lisää, jos taloudellisesti polvillaan oleva maa sitä vaatii.

Ilmastonmuutos on kansainvälisesti tunnustettu uhka. Sitä vastaan käydään ympäri maailmaa. Miksi yhden inhorealistin tropiikin miehen mielipiteillä on sitten väliä? Kannattaako häntä edes kuunnella?

Ollaan Bolsonarosta sitten mitä mieltä tahansa, niin häntä on pakko kuunnella. Mies voi sanoa kansansa antamalla valtuutuksella muulle maailmalle: ”Sinä hengität minun keuhkoillani. Mitä sinä olet valmis hengittämisestäsi minulle maksamaan?”

Ilmaston muutoksen vaikutukset näkyvät Brasiliassakin. Sateet jäävät tulematta, kuivuus koettelee ja merenpinta nousee rannikolla. Taloudellinen romahdus ja kasvava työttömyys ovat vieneet hyvinvoinnin entistä useammalta entistä kauemmaksi. Oma napa on aina lähempänä kuin Amazonin hakkaamaton viidakko.

Perheensä köyhyydestä kärsivä brasilialainen voi kysyä pohjoisesta tulevalta, hyvinvointivaltion suojissa elävältä hiilinielujen hyväntahtoiselta suojelijalta, että mikä oikeus hänellä on antaa neuvoja. Ei työtön brasilialainenkaan neuvo, kuinka meidän metsiä pitää hoitaa, vaikka noita paperintuotantoon valjastettuja suomalaismetsiä huojuu Brasiliassakin.

Amazon kuuluu kaikille, mutta keuhkojen vähävaraista vartijaa on kuunneltava herkällä korvalla.