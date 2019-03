Oikeudenkäynti veljeksiä vastaan alkoi Kokkolassa - Uhri löytyi ojasta läheltä Kannuksen rautatieasemaa



Kannuksessa 2. joulukuuta tapahtuneen nuoren miehen kuolemaan johtaneen tapauksen oikeudenkäynti alkoi maanantaina Pohjanmaan käräjäoikeuden Kokkolan kansliassa.

Syyttäjä vaatii haastehakemuksessa veljeksille syytettä, toiselle taposta ja toiselle avunannosta tappoon. Puolustus kiistää syytteet.

Syyttäjä voi lisäksi esittää vaihtoehtoisen syytteen ja teonkuvauksen siltä varalta, ettei hänen pääsyytteensä menesty. Tässä kyseisessä tapauksessa vaihtoehtoiset syytteet ovat törkeä pahoinpitely ja törkeä kuolemantuottamus. Toiselle miehistä vaihtoehtoiset syytteet ovat avunanto törkeään pahoinpitelyyn, heitteillepano ja pelastustoimen laiminlyönti.

Taposta syytetty myöntää ainoastaan pahoinpitelyn. Avunannosta tappoon syytetty kiistää kaikki syytteet.

Syyttäjä sanoo haastehakemuksessa, että pääepäilty on tappanut nuoren miehen kohdistamalla häneen voimakasta ja pitkäkestoista väkivaltaa ympäri vartaloa ja erityisesti pään sekä ylävartalon alueelle ja jättämällä pahoinpitelyn seurauksena syntyneiden vammojen sekä osin alkoholin yhteisvaikutuksesta avuttomassa tilassa olleen yksin Kannuksen ratapihalla sijainneeseen ojaan aamuyöllä kylmässä säässä.

Hän on lyönyt useita kertoja nyrkillä uhria pään alueelle ja ylävartaloon sekä potkinut raajoihin ja paiskonut häntä maahan aiheuttaen uhrille muun muassa nenäluun ja kuuden kylkiluun murtuman sekä runsaasti mustelmia ja ihohankaumia eri puolille vartaloa.

Epäillyn jättäessä pahoinpidellyn tapahtumapaikalle on myöhemmin kuollut uhri ollut vielä elossa. Syyttäjän mukaan epäilty on tiennyt uhrin olevan vallinneissa olosuhteissa ilmeisessä hengenvaarassa tai ainakin joutuvan hengenvaaraan ilman apua.

Peruskuolemansyy on ollut elimistön alilämpöisyystila eli paleltuminen ja muina kuolemaan myötävaikuttaneina syinä ovat olleet pään, kaulan, vartalon ja raajojen ruhjevammat, joihin on liittynyt useiden vasemmanpuoleisten kylkiluiden murtumia sekä kuolemaa edeltänyt alkoholin nauttiminen.

Tapahtuma-aikaan ulkolämpötila tapahtumapaikalla on ollut muutaman asteen pakkasen puolella sekä keskituulennopeus noin 6 m/s.

Puolustuksen mukaan mies on yllättäen tullut takaapäin epäillyn kimppuun. Puolustus myöntää pahoinpitelyn, mutta ei teon tarkoituksenmukaisuutta, eikä sitä että pahoinpitely olisi aiheuttanut välitöntä hengenvaaraa. Syytetty on puolustuksen mukaan palannut paikalle myöhemmin eikä uhri enää ole ollut siellä. Niinpä hän on todennut tämän päässeen pois paikalta. Kaikkiaan puolustuksen mukaan uhrin kuolema on ollut menettelyyn nähden ennalta-arvaamaton.

Syyttäjän mukaan toisen miehen läsnäolo ja puutumattomuus tilanteeseen on osaltaan henkisesti rohkaissut hänen veljeään jatkamaan pahoinpitelyä sekä jättämään uhrin avuttomaan tilaan kuolemaan. Puolustus kiistää kaikki syytteet.

Niin veljekset ja uhri ovat olleet ennen kuoleman johtanutta yötä olleet yhteisen työnantajansa järjestämässä tilaisuudessa. Alkoholia on nautittu illan ja yön aikana. Niin epäillyt ja uhri ovat olleet yöllä paikallisessa ravintolassa, mutta ovat saapuneet ja poistuneet sieltä eri aikaa.

Uhri on ollut jopa syyttäjän mukaan taksissa, mutta on sieltä jostain syystä poistunut. Oikeudenkäynnissä ilmeni, että pääepäillyn kännykästä on myös löytynyt varhain aamulla kuva, joka on otettu rautatieaseman läheisyydestä.

Uhrin omaiset vaativat kaikkiaan yli 30 000 euron korvauksia.