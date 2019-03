Syyttäjä vaatii yhdeksän vuoden tuomiota taposta – Kannuksessa sattunutta henkirikosta käsitellään käräjillä Kokkolassa, tuomio julistetaan tiistaina



Kannuksessa 2. joulukuuta tapahtuneen nuoren miehen kuolemaan johtaneen tapauksen oikeudenkäynti alkoi maanantaiaamuna Pohjanmaan käräjäoikeuden Kokkolan kansliassa.

Syyttäjä vaatii haastehakemuksessa veljeksille syytettä, toiselle taposta ja toiselle avunannosta tappoon. Syyttäjä vaatii pääepäilylle yhdeksän vuoden tuomiota taposta ja toiselle epäilylle 2-3 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta avunannosta tappoon. Puolustus kiistää molemmat syytteet.

Syyttäjä voi lisäksi esittää vaihtoehtoisen syytteen ja teonkuvauksen siltä varalta, ettei hänen pääsyytteensä menesty. Tässä kyseisessä tapauksessa vaihtoehtoiset syytteet ovat törkeä pahoinpitely ja törkeä kuolemantuottamus. Toiselle miehistä vaihtoehtoiset syytteet ovat avunanto törkeään pahoinpitelyyn, heitteillepano ja pelastustoimen laiminlyönti.

Taposta syytetty myönsi ainoastaan pahoinpitelyn. Avunannosta tappoon syytetty kiisti kaikki syytteet.

Syyttäjä sanoo haastehakemuksessa, että päätekijä on tappanut nuoren miehen kohdistamalla häneen voimakasta ja pitkäkestoista väkivaltaa ympäri vartaloa ja erityisesti pään sekä ylävartalon alueelle ja jättämällä pahoinpitelyn seurauksena syntyneiden vammojen sekä osin alkoholin yhteisvaikutuksesta avuttomassa tilassa olleen yksin Kannuksen ratapihalla sijainneeseen ojaan aamuyöllä kylmässä säässä.

Hän on lyönyt useita kertoja nyrkillä uhria pään alueelle ja ylävartaloon sekä potkinut raajoihin ja paiskonut häntä maahan aiheuttaen uhrille muun muassa nenäluun ja kuuden kylkiluun murtuman sekä runsaasti mustelmia ja ihohankaumia eri puolille vartaloa.

Epäillyn jättäessä pahoinpidellyn tapahtumapaikalle on hän ollut vielä elossa. Syyttäjän mukaan epäilty on tiennyt uhrin olevan vallinneissa olosuhteissa ilmeisessä hengenvaarassa tai ainakin joutuvan hengenvaaraan ilman apua.

Uhrin peruskuolemansyy on ollut elimistön alilämpöisyystila eli paleltuminen ja muina kuolemaan myötävaikuttaneina syinä ovat olleet pään, kaulan, vartalon ja raajojen ruhjevammat, joihin on liittynyt useiden vasemmanpuoleisten kylkiluiden murtumia sekä kuolemaa edeltänyt alkoholin nauttiminen.

Tapahtuma-aikaan ulkolämpötila tapahtumapaikalla on ollut muutaman asteen pakkasen puolella.

Puolustuksen mukaan mies on yllättäen tullut takaapäin epäillyn kimppuun ja aloittanut väkivallan. Puolustus myöntää pahoinpitelyn, mutta ei teon tarkoituksenmukaisuutta, eikä sitä että pahoinpitely olisi aiheuttanut välitöntä hengenvaaraa tai kuolemaa. Syytetty on puolustuksen mukaan palannut paikalle myöhemmin eikä uhri enää ole ollut siellä. Niinpä hän on todennut tämän päässeen pois paikalta. Kaikkiaan puolustuksen mukaan uhrin kuolema on ollut menettelyyn nähden ennalta-arvaamaton. Puolustus vetosi oikeudessa myös näytön puutteeseen.

Syyttäjän mukaan toisen miehen läsnäolo ja puutumattomuus tilanteeseen on osaltaan henkisesti rohkaissut hänen veljeään jatkamaan pahoinpitelyä sekä jättämään uhrin avuttomaan tilaan kuolemaan. Puolustus kiistää kaikki syytteet ja vetoaa epäilyn muistamattomuuteen kovan humalatilan takia.

Veljekset olivat työnantajansa järjestämissä juhlissa ja uhri oli viettämässä toisaalla pikkujoulua. Veljekset ja uhri ovat olleet saman työnantajan palveluksessa Kannuksessa. Alkoholia on nautittu illan ja yön aikana. Epäillyt ja uhri ovat olleet yöllä paikallisessa ravintolassa, mutta ovat saapuneet ja poistuneet sieltä eri aikaa.

Uhri on ehtinyt käydä jopa taksissa lähtöaikeissa grillillä käynnin jälkeen, mutta on taksista jostain syystä poistunut. Pahoinpitely rautatieasemalla tapahtui kello 3.15 jälkeen, jolloin veljekset poistuivat ravintolasta. Uhri poistui ravintolasta kello 02.38. Puolustuksen mukaan kohtaaminen rautatiellä ja veljesten poislähtö pahoinpitelypaikalta kesti puolesta tunnista tuntiin.

Oikeudenkäynnissä ilmeni, että pääepäillyn kännykästä on myös löytynyt varhain aamulla kello 7 jälkeen otettu kuva. Valokuva on otettu rautatieaseman läheisyydestä. Päätekijän mukaan hän on ottanut sen, kun on käynyt katsomassa miten pahoinpidellyn uhri voi, mutta ei ole kuitenkaan mennyt pahoinpitelypaikalle, kun on havainnut sen lähettyvillä autoja. Hän on omien sanojensa mukaan ollut siinä uskossa, että uhri on saanut avun. Oikeudenkäynnissä varsinainen motiivi pahoinpitelyyn jäi hämärän peittoon.

Pääsyytetty on ollut kahdesti psykiatrisessa hoidossa, mutta hän ei itse halua mielentilatutkimukseen. Oikeus voi toki hänet niihin määrätä.

Poliisi löysi uhrin vasta sunnuntai-iltana kello 22.41, kun uhrin äiti ilmoitti illan aikana poliisille, ettei saa poikaansa yhteyttä. Veljekset tulivat työpaikalleen maanantaina normaalisti, jossa työkaverit mm. kummastelivat pääepäilyn rajusti turvonnutta kättä.

Uhrin omaiset vaativat kaikkiaan yli 30 000 euron korvauksia. Käräjäoikeus päätti pitää istuntotauon ja tuomio julistetaan tiistaina.

