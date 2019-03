Lukijan mielipide: Taidetta ei tee ”taide”-sana – mutta taiteen tilat puuttuvat



Toimittaja Tiina Ruotsala kirjoitti kolumnissaan 24.3.2019 kuvataiteesta Kokkolassa. Siinä hän moitti K.H.Renlundin museota taiteen puutteesta. Tämä ei pidä paikkaansa.

Toimittaja ymmärtää maailman varsin rajoittuneesti olettaessaan taiteen syntyvän pelkästään ”taide”-sanan käytön yhdistelmistä: taidemuseo, taideamanuenssi tai taidehalli.

Menneinä vuosikymmeninä museoiden toiminnallinen ammatillisuus nojautui kokoelmapohjaiseen jakoon, jolloin ”taide” saatettiin erottaa mm. tehtävänimikkeissä muista kokoelmavastuista ja käyttää käsitettä taideamanuenssi.

Nykyisin jäykästä erillisyyttä korostavasta jaosta on luovuttu ja korostetaan museon toimintaa. Pyrkimys on tarjota kävijälle kokonaisvaltaista palvelua, joka syntyy hiljaisten kokoelmien ohella myös asiantuntijoiden työstä.

Ajatellaan, että ei ole syytä eritellä kokemuksia erikseen ”taide”- tai muiksi kokemuksiksi kokoelmajaon nojalla. Sen sijaan ymmärretään, että esteettisiä ja koskettavia kokemuksia voi tavoittaa muistakin kuin ”taiteen” teoksista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

”Taidetta” käsitteenä on pitkään määritellyt taideinstituutio eli alalla toimivat tahot. Tuo käsite on murtunut ja taiteen alueelle on noussut monitahoisia ilmentymiä, jotka ovat laajentaneet käsitettä.

Näin on ollut aina, ja niin pitääkin olla. Näistä murroksista ovat syntyneet mm. kuvataidetta uudistaneet suuntaukset kuten impressionismi tai kubismi.

Yksi niistä on art brut, joka vaikuttaa K.H.Renlundin museon erityisprofiilin, kansallisen ITE-taiteen taustalla. Taidegenre tulee museossa laajenemaan arvostettujen kansainvälisen naiivin ja outsider -taiteen sektoreille. Näiden osalta museo toimii sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Niiden ohella museo tarjoaa jatkuvasti kuvataiteen vaihtuvia näyttelyitä, parhaillaan Jyrki Portinin valokuvia ja nykytaidetta Norsunluutornin purkajat -näyttelyssä, josta Ruotsala itse kirjoitti jutun 23.1.2019. Niiden rinnalla voi tutustua useisiin pitkäaikaisiin näyttelyihin, joissa on esillä niin kuvataidetta kuin alueen kulttuurihistoriaa. Taidetta museossa on ja monipuolisesti.

Toinen näkökulma ”taiteen" osaan K.H.Renlundin museossa on sen toiminnallinen historia. Museo perustettiin v. 1909 Renlundin lahjoituskokoelman varaan tarjoamaan kaupunkilaisille molempia, sekä taidetta että vaalimaan kaupungin kulttuurihistoriaa.

Erinäisistä syistä johtuen museon vastuu kulttuuriperinnöstä oli pitkään alisteinen taiteen toiminnalle, joka nojasi lyhyisiin galleriatyyppisiin näyttelyihin. Sitä jatkamaan nousi VISU-galleria.

Tällä hetkellä museo pyrkii vastaamaan alkuperäiseen tehtäväänsä esitellen sekä taidetta että kulttuurihistoriaa. Lisäksi museolla on roolinsa maakuntamuseona osana kansallista museolaitosta.

Pohjoismaisen taidekoulun toiminnan lakkaaminen oli harmillista. Tälle keväälle oli suunniteltu sen alumnien näyttely, jossa nimekkäiden nykytaiteilijoiden töitä oli tarkoitus asettaa esille K.H.Renlundin museoon osana koulun juhlavuotta. Nyt se peruuntuu.

Yhteistyö ko. koulun ja museon kesken kantaa vuosien taakse ja Draken taiteilijaresidenssin osalta 2000-luvun alkupuolelle. Residenssiä ylläpitää Kokkolan kaupunki eli K.H.Renlundin museo, kun taas taidekoulu tarjosi ateljeetilat kuvataiteilijoille.

Residenssin taiteilijavalinnoissa sananvaltaa ovat käyttäneet myös kaupunginteatteri sekä Kokkolan talvitanssit ja talviharmonikka. Näillä kaikilla on intressinsä residenssin toiminnassa, myös museolla toisin kuin Ruotsala väittää. On huomattava, että residenssissä vierailee myös muita kuin kuva-taiteilijoita. Sen tulevaisuudesta tullaan kevään aikana käymään jatkokeskusteluja.

Nostaessaan esiin taiteen tilojen puutteen toimittaja Ruotsala on oikeassa, niistä on suuri pula. Tilojen puute rajoittaa osaltaan museon toimintaa ja mahdollisuuksia esitellä niin kuvataiteen kuin kulttuurihistorian kokoelmia ja nostaa esiin teemoja. Se rajoittaa myös ulkopuolisten näyttelyiden ottamista ohjelmistoon.

Vuonna 2009 teki Kokkolan kaupunginvaltuusto juhlapäätöksen, jossa se sitoutui rakentamaan uudisrakennuksen museon näyttelytoimintaa varten. Päätöksellä kaupunki juhlisti K.H.Renlundin museon 100-vuotista taivalta. Tänä vuonna museo juhlii 110-vuotista toimintaansa yhä odottaen lupauksen toimeenpanoa.