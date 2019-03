Lukijan mielipide: Vaalit tulossa, miten niissä käy?



Jos valtiosääntömme muistuttaisi työnhakuprosessia, Keskustapuolue olisi silloin vahvoilla. Sen tarvitsisi vain lähettää valtiokonttoriin vino pino papereita, niin ne korvaisivat työtodistukset. YK näet tiedotti, että olemme jo toisena vuonna peräkkäin maailman onnellisimpien ihmisten asuttama maa.

Se on vaatinut vuosikymmenten työn. Olemme kaikki olleet siihen osallisia, mutta ketkä ovat johtaneet maata? Minkä puolueen edustajien työ on ollut mittavinta hallituksissa? Tuo kiinnosti niin paljon, että lähetin 2015 kysymyksen Helsingin Sanomien politiikan toimittajalle Unto Hämäläiselle.

Asia kiinnosti häntä, koska sain pian vastauksen HS:n artikkelina.

Olin toivonut katsausta koko itsenäisyysajaltamme, mutta olin tyytyväinen vuosien 1965–2015 väliseen 50:n vuoden laskelmaankin. Kaksi parasta tuolta ajalta olivat: Keskusta 2337 ja Kokoomus 1827 hallituskuukautta. Edellisen runsaat pääministerikuukaudet korostivat vielä tätä linjaa.

Uutta hallitusta ei sillä välttämättä pääse muodostamaan. Hämäläinen, nyt jo eläkeläinen, kirjoitti viime syksynä kahdeksan viime vaalikauden politiikasta. Siinä ajassa oli opposition johtava puolue noussut seitsemän kertaa hallituksen johtoon, kun hallituksen johtava puolue oli yhtä monta kertaa pudonnut oppositioon.

Se siitä, mutta pohdin vielä vaalien jälkeistä aikaa. Olen lukenut useiden julkisuuden henkilöiden epäilyjä nykyisen opposition talousosaamisesta. Väinö Tanner oli aikanaan poikkeus vasemmiston talouspoliitikkona. Hän oli esimerkiksi pääroolissa Elantoa rakentamassa. Seuraava sukupolvi Sdp:läisiä pani tuon vauraan osuuskunnan pikavauhtia siliviliksi. Elanto lopetti toimintansa 2003. mutta S-ryhmä sen kun porskuttaa.

En nyt väitä seuraavaa mielipidettä oikeaksi vaan kysyn, olisiko paikallaan jos minkä tahansa järjestön, puolueenkin, jäsenistön kokoonpano olisi mahdollisimman monipuolinen? Kun nuori astuu palkansaajana työelämään, hänen seuraa kyllä menojansa, mutta tulojen hankkimistaito jää täysin oppimatta. Sen puute tulee myöhemmin esiin. Sosiaalinen ajattelu on heillä paremmin hallussa kuin yrittäjillä.

Ruotsalaisen kansanpuolueen jäsenten kokoonpano muistuttaa eniten maamme väestörakennetta. Ilmankos heistä tehdyt tutkimukset kertovat onnellisesta ja hyvinvoivasta kielivähemmistöstä. He ovat useimmin mukana hallituksissa, mutta kun osuus väestöstämme on vain 5,7 %, ministerikuukausia ei paljon kerry.

Keskustapuolueen kokoonpano on toiseksi monipuolisin, ja se näkyy nyt vakaana valtiontaloutena. Miten on neljän vuoden päästä?