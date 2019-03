Keskipohjanmaa 20 vuotta sitten: Sataviisi soittajaa Snellman-salilla, solisteina muun muassa Elisa Järvelä ja Annica Brännkärr



KOKKOLA

Keski-Pohjanmaan konservatorion neljästä jousiorkesterista kolme on mukana ensi lauantaina 27.3. Snellman-salilla pidettävässä suuressa jousiorkesterikonsertissa. Nuorten soittajien iät vaihtelevat 9-20 vuoteen; isonveljen rooli puolestaan on varattu Keski-Pohjanmaan kamariorkesterille.

– Meillä on ollut tapana muutaman vuoden välein koota kamariorkesterin ympärille mahdollisimman suuri porukka konservatoriosta, sanoo 105 hengen soittajistoa johtava kapellimestari Juha Kangas.

Kankaan mukaan kyse on omien perinteiden vaalimisesta; talon jälkikasvusta on pidettävä kiinni. Hän kutsuu sitä keskipohjalaisten tavaramerkiksi.

– Nuorten soittajien huomioiminen on Keski-Pohjanmaalla tyypillistä etenkin kansanmusiikissa, ja myös klassisella puolella se koetaan tärkeäksi. Tällainen yhteissoitto on mukavaa vaihtelua ammattimuusikoille.

Kangas korostaa, ettei kyse ole mistään leikkispelistä: hän on harjoittanut nuoria jousisoittajia aivan niin kuin ammattiorkesteriakin. Viime perjantaina oltiin ensimmäisen kerran yhteisharjoituksissa koko porukan kanssa.

Konservatorion jousiorkesteria yhdessä Jukka Mäkelän kanssa valmentanut Lauri Pulakka kertoo, että kevätkausi on kulunut lauantain ohjelmiston puitteissa.

Istumajärjestys on suunniteltu siten, että jokaisen nuoren soittajan vieressä on ”tukihenkilö” kamariorkesterista. Niinpä esimerkiksi 9-vuotiaan konserttimestarin Saana Parviaisen vieressä on kamariorkesterin ensimmäinen konserttimestari Reijo Tunkkari.

Yli satahenkistä orkesteria kuullaan heti aluksi, jolloin esitetään Henry Purcellin musiikkia näytelmästä The Fairy Queen. Koko jousisto on koolla myös loppuhuipennuksena kuultavassa Jean Sibeliuksen Andante festivossa.

Ennen väliaikaa on ohjelmassa Bachin konsertto lahdelle viululle, jousille ja continuolle d. Kamariorkesterilla on solisteina veteliläiset Elisa Järvelä (13) ja Sanna Kokko (13) sekä alaveteliläinen Annica Brännkärr (13) ja kokkolalainen Hanna Parviainen (12).

Nelikko selviytyi solisteiksi helmikuussa konservatoriolla pidetyissä karsinnoissa. Tytöt kertovat, että vähän jännittää, mutta yöunia ei ole menetetty. Töitä on tietenkin tehty paljon.

Soitannollisen puolen lisäksi on naisväellä päänvaivana tietenkin aina pukeutuminen.

– Minulla on mummun ompelema musta kapea pitkä hame, kertoo Annica.

– Yksi äidin tuttu ompeli esiintymisasun, paljastaa Elisa.

Sannalla on äidin ompelema lila juttu ja Hanna soittaa äitinsä nuoruudenaikaisessa juhlamekossa.