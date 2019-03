Pääkirjoitus: Älä äänestä, nuku vaaleissa – Ehdokkaat herättäkää äänestäjät



Mitä se vaikuttaa? En viitsi vaivautua. Siispä jätän äänestämättä.

Suomessa äänestäminen on vapaaehtoista, ja jokainen tekee henkilökohtaisen päätöksen siitä käyttääkö edustukselliseen demokratiaan kuuluvaa oikeuttaan. Moni miettii kuitenkin tällä hetkellä omaa äänestämistään tai äänestämättä jättämistään eduskuntavaaleissa. Nukkuvien puolueelle keksimäni ”älä äänestä, nuku vaaleissa” -slogan puree.

Edellisissä eduskuntavaaleissa joka kolmas äänioikeutettu jätti äänestämättä. Luku on suuri. Tulevissa vaaleissakin äänensä hylänneiden joukko on todennäköisesti suurempi kuin suurimman ääniä saavan puolueen. Äänestysprosentti on luisunut alamäkeä jo pitkään.

On olemassa yhteys tekijöillä, joiden vuoksi jätetään äänestämättä. Viime eduskuntavaalien tiimoilta Kansalaisuuden kuplat ja kuilut -tutkimushanke on selvittänyt miksi suomalainen demokratia yskähtelee äänestämättä jättämisen vuoksi.

Ei ole yllätys, että pienituloiset äänestävät vähemmän kuin suurituloiset. Eniten uinuvaksi äänestäjäksi jäivät pienituloisimpaan viidennekseen kuuluvat. Tutkimus vahvistaa, että ammatilla on yhteys äänestämiseen. Vähiten vaaliuurnalla kävivät muun muassa keittiöhenkilökunta ja tarjoilijat, mainosten ja sanomalehtien jakajat sekä rakentamisen, varastojen ja jätehuollon työntekijät. Eniten äänestäviä ammattiryhmiä olivat esimerkiksi talouselämän ja järjestöjen johtajat sekä opettajat ja lääkärit.

Yhteiskunnallista huolta lisää, että nuoret äänestävät vähemmän kuin vanhemmat ikäryhmät. Parikymppisistä vain reilut 40 prosenttia antoi äänensä edellisissä eduskuntavaaleissa. Jos tuo joukko vaalit hylänneistä nuorista vieraantuu äänestämisestä, niin yhä synkempi kato käy tulevissa vaaleissa.

Länsi-Suomessa äänestämään on lähdetty perinteisesti hanakammin kuin itäisessä Suomessa. Laakereilla ei voi levätä täälläkään. Edellisten vaalien äänestäjien ahkeruus ei ole ikinä tae tulevien vaalien äänestysprosentille. Vaaliuurnat ovat tyhjillään, kun äänestäminen alkaa.

Tutkimuksen yhteenvedossa on painava sanoma. Puolueiden ja ehdokkaiden on nähtävä erityistä vaivaa, että ne tavoittavat torkkuvat äänestäjät. Heidän on kuunneltava äänestämisen hylkäämistä ajattelevien näkemyksiä. On pystyttävä perustelemaan, miksi kannattaa äänestää.