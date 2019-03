Lukijan mielipide: Soiten laitospaikkojen lakkautuksista



Soite Keski-Pohjanmaalla toimii sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymänä. Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännön mukaiset laaja-alaiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Jäsenkunnat ja osajäsenkunnat valitsevat jäsenet yhtymävaltuustoon kuntavaalien tuloksen mukaan joka käyttää ylintä päätäntävaltaa. Yhtymävaltuusto kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa, sekä valitsee yhtymän hallituksen jossa otetaan kuntalaissa säännellyn mukaan tasa-arvolain mukaiset, alueelliset, kielelliset, poliittiset voimasuhteet.

Perussopimuksessa on myös maininta omistajaohjauksesta joka koostuu kuntajohtajista ja kuntayhtymän johdosta. Se on tainnutkin kokoontua säännöllisesti ja olenkin muutaman kerran kysynyt eri osallistujilta mitäs siellä vastaus aina no eipä siellä mitään erikoista. Olen minäkin yrittänyt muutaman kerran evästää, että kotikaupunki olisi ollut aloitteellinen palvelujen puolustajana enempi, mutta se ei ole saavuttanut toivottua tulosta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ihmettelekin miksei sieltä kautta ole tullut etenkin Kokkolan jyrkkäsanaista säästötavoitetta, jos sellainen laitetaan tulisi se olla mieluiten valtuuston allekirjoituksella ja korvamerkitä mistä karsitaan. Soiten valtuusto on päättänyt kahdesti, ettei niin sanottuja vanhusten laitospaikkoja vähennetä myös virkaihmisten ja hallituksen on toimittava sen mukaisesti.

Kuinka ollakaan heti valtuuston kokousta seuraavana päivän alkoi rummutus, että valtuusto on tehnyt vääriä päätöksiä. Kun kuulin siitä luulin onko tehty vääriä henkilövalintoja vai mistä on kysymys, kun selvisi että kivijalkoja on liikaa vanhusten laitospaikkoja on vähennettävä. Välittömästi alkoi kova työ, että valtuuston päätöksiä on muutettava. Johto keksi laajennetun omistajaohjauksen, vaikkei perussopimus sellaista tunnekaan. Soiten valtuustohan käyttää ylintä päätäntä valtaa. Heti ensimmäisessä kokouksessa Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi: "Eiköhän me joku ratkaisu löydetä. Yritetään sitten vaikuttaa valtuutettuihin heidän päätöksien muuttamiseen."

Niin sanottu laajennettu ohjausryhmä koostuu kunnanjohtajista, valtuuston ja hallitusten puheenjohtajista sekä meistä Soiten hallituksesta. Johtuen alueen yksipuolisista poliittisista voimasuhteista ovat kaikki keskustalaisia eihän tänne muita edes valita. Se on varmaan se Keskustan tavoittelema maakuntamalli.

Hallintosäännön mukainen valtuusto on jätetty periaatteessa sivuun jotain iltakouluja talousluvuista. Eipä taida kuntien välinen tasapainokaan toteutua tuossa laajennetussa omistajaohjauksessa hallintosäännön mukaisesti.

Ihmettelen edelleen miten vanhusten hoito on otettu kohteeksi, joka tuntuu olevan välttämätön paha. Mielestäni nyt pitäisi vielä valita vaikkapa ulkopuolinen selvittäjä tarkastelemaan mikä meidän vanhusten hoidon tulevaisuus on. Minkä takia pitää romuttaa sellainen joka on kohtalaisen hyvä. Vai onko niin kuin hammashoidossa? Lohtajan ja Ullavan hammashoito siirretään Kälviälle siinä säästetään kuulemma ehkä noin 20–30 tuhatta euroa, kun sinne tehdään lähes kahden miljoonan remontti.