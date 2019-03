Lukijan mielipide: Rakas kadehdittu, vihattukin verrokkinaapuri



Ruotsi on näytellyt merkittävää osaa Suomen tunnetun historian kaikkina aikoina. Monesti olemme kadehtineet Ruotsissa tapahtunutta myönteistä kehitystä. Joskus olemme myös vihanneet rakkaan naapurimme toimia, kuten Ruotsi-Suomen aikoina suomalaisen väestön ”pakkovärväystä” Ruotsin käymiin järjettömiin sotiin.

Aikoinaan olimme osa Ruotsin kuningaskuntaa noin 600 vuoden ajan. Tämän jälkeen olimme reilun sadan vuoden ajan Venäjän keisarikunnan autonomisena osana, nimellä Suomen suuriruhtinaskunta. 1917 jälkeen olimme lyhyen ajan itsenäinen maa monien muiden itsenäisten maiden joukossa. Lyhyen itsenäisyyden jälkeen liityimme EU:hun vuonna 1995.

Ruotsi on kaikkina aikoina vaikuttanut merkittävästi Suomen kaikinpuoliseen kehitykseen, joko enemmän tai vähemmän. Olemme ns. ”apinoineet” Ruotsia usein, niin hyvissä asioissa kuin huonoissakin. Viimeaikaisista ”apinoinneista” tulee mieleen äsken Suomessa kaatunut Sote-uudistus, johon oli liitetty myös maakuntauudistus. Vähän vanhempi asia Ruotsin apinoinnissa, joka olisi pitänyt tehdä, mutta jota ei tehty, oli Suomen liittäminen eurovaluutta-alueeseen. Ruotsihan ei tuota virhettä tehnyt.

Se, kuinka paha virhe vuoden 1998 päättäjiltä oli Suomen liittäminen 1999 alusta tilivaluuttana ja 2002 alusta käteisvaluuttana euroon on ollut, paljastui 2008 finanssikriisin, eli 15. syyskuuta 2008 amerikkalaispankin Lehman Brothers´n selvitystilan jälkimainingeista.

Verrattaessa Suomen BKT:n kehitystä Ruotsiin, selviää tehtyjen päätösten vahingollisuus. Ruotsin BKT on vuodesta 2008 vuoteen 2017 kasvanut Eurostatin tilastojen mukaan 16,4 %. Suomen BKT:n kasvu on vastaavana aikana pysynyt Eurostatin mukaan nollatasolla ja Suomen tilastokeskuksen mukaan BKT:n volyymimuutos on ollut -0,1 %. Em. vuosina ruotsalaiset ovat kasvattaneet bruttokansantuloaan reippaasti enemmän kuin suomalaiset. Vuodesta 2008 vuoteen 2017 ko. vuosilta yhteenlaskettu Suomen BKT menetys verrattuna Ruotsiin on noin 200 miljardi euroa.

Tämä on johtanut siihen, että jos olisimme pysyneet Ruotsin BKT kehityksessä mukana ja toteutetulla 42 %:n BKT:sta olevalla veroasteella julkinen sektori olisi saanut menojensa katteeksi tuloa noin 84 miljardia tapahtunutta enemmän. Jos menot olisi vielä pidetty nähdyllä tasolla, niin julkisen talouden velka olisi n. 136 miljardin asemasta vain n. 52 miljardia, eli n. 22–23 % BKT:sta.

Miljardien eurojen arvoinen kysymys on se, että miten tavoitamme Ruotsin valuuttakurssipolitiikallaan saaman karkumatkan.

Tilastojen tekijöitä on toki monia ja samalla monen tasoisia. Lineen kuitenkin niin, että EU:n tilastoyksikön Eurostatin tilasto jäsenmaittensa kehityksestä on monista tilastoista luotettavimmasta päästä.

Maailmanpankin tilastojen mukaan suomalaisten BKT-menetykset ruotsalaisiin verrattuna ovat noilta vuosilta yhteensä reilut 30 000 euroa per asukas. Myös Suomen tilastokeskuksen tilastot kertovat jokseenkin vastaavia tilastollisia lukuja.