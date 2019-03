Työttömyys Pohjanmaan Ely-keskuksen alueella edelleen Manner-Suomen alhaisinta

Työvoimapulaan haetaan ratkaisuja muun muassa maahanmuutosta – koodareista on huutava pula.

Centria-ammattikorkeakoulussa opiskelee paljon kansainvälisiä opiskelijoita. Haaste on saada osaajat ja työpaikat kohtaamaan.

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun lopussa yli 1200 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteensä heitä oli 7503.

Myös vaikeasti työllistettävien työttömien määrä on laskenut viime vuodesta 10,2 prosenttiyksikköä ja heitä on tällä hetkellä 4306. Työttömyysjakson keskimääräinen kesto on myös lyhentynyt Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella 10,4 prosenttiyksikköä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen työllisyyskatsauksen mukaan helmikuun työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta pysyi ennallaan Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella, mutta laski koko maassa 0,20 prosenttiyksikköä.

Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyysaste on jo pitkän aikaa ollut vakaata ja työttömyysaste on edelleen Manner-Suomen alhaisin, 6,5 prosenttia. Työvoiman saatavuus on kuitenkin noussut alueella ja koko Suomessa isoksi keskustelun aiheeksi.

Kauppakamarin paneelitutkimusten mukaan työvoimapulasta kasvun esteenä kertoo lähes puolet tutkimukseen osallistuneista yrityksistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna rahoitusta eri hankkeille, joilla vastataan osaajapulaan muun muassa rakennus-, teknologia-, sosiaali- ja terveysaloilla. Pelkästään koodarien työvoimapulaan myönnettiin valtakunnan tasolla 19 miljoonan erityisavustukset viime syksynä.

Yritykset tarvitsevat paitsi yleisesti ottaen osaavaa työvoimaa, myös erityisosaamista, jota ei ole Ely-keskuksen mukaan saatavissa Suomesta.

Pohjanmaan Ely-keskus käynnisti vuoden alusta projektin, jonka tavoitteena on vahvistaa kansainvälisten osaajien houkuttelua Suomeen, kanavoida Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemus yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tueksi ja lisätä työmarkkinoiden avoimuutta, vastaanottavaisuutta ja houkuttelevuutta kansainvälisille osaajille. Työperäinen maahanmuutto ja kansainväliset opiskelijat vahvistavat Suomen innovaatiotoimintaa sekä tukevat kansainvälisten investointien ja osaajien saamista Suomeen.

Maahanmuutto on tällä hetkellä ainoa Suomen väkilukua kasvattava tekijä. Ely-keskuksen mukaan työvoiman ikääntyessä ja syntyvyyden laskiessa kaikki keinot työllisyyden nostoon ovat tarpeen.

Närpiö, joka on kuuluisa ennätysmatalasta työttömyydestä, kärsii jo osaavan työvoiman pulasta. Alueella on ollut ilmiömäinen kyky työllistää maahanmuuttajia ja tätä kautta myös sopeuttaa heidät yhteisöönsä.

Toimitusjohtaja Tommy Sigg Sigg-Plantilta kertoo, että heillä työskentelee kahdeksan eri kansallisuutta ja suurin osa etenee urallaan vaativiin tehtäviin yrityksessä. Työvoimapulasta puhuvat myös yrittäjät Närpiössä.

– Pohjanmaan ELY-keskus on kehittämässä toimintoja osaajapulaan vastaamiseksi ja kaikki Pohjanmaan maakunnat tekevät myös yhteistyötä asian suhteen. Kehitämme samaan aikaan myös TE-toimiston toimia kansainvälisten osaajien työnvälitykseen liittyen. Otamme käyttöön kaikki tukitoimet sekä yrityksen, työnhakijan että työyhteisön kansainvälisen osaamisen kanavoimiseksi sitä tarvitseville yrityksille, kertoo Francesca Cucinotta Pohjanmaan ELY-keskuksesta.