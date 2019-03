Lukijan mielipide: Keski-Pohjanmaan tiestön kunnostus on nostettava tiehankkeissa kärkeen



Viime viikolla oli uutinen, jossa kerrottiin huonokuntoisista seutu- ja yhdysteistä maakunnittain. Keski-Pohjanmaalla on tuon uutisen mukaan ylivoimaisesti huonokuntoisimmat tiet. Maakunnissa työkseni ajelleena olen tuon huomannut jo vuosia sitten. Tästä on pitkään puhuttu ja vaadittu tiestön kunnostukseen lisää määrärahoja. Jostain syystä meidän maakunnan edustajat ja ministerit eivät ole tähän mennessä saaneet asialle mitään näkyvää aikaiseksi. Mitä kauemmin tiestön korjausvelka kasvaa, sitä enemmän niiden kunnostus tulee jatkossa maksamaan. Tiestön kunnolla on vaikutuksia koko maakunnan elinvoimaisuuteen. Niin palveluiden kuin myös työpaikkojenkin näkökulmasta.

Tiestön kunnostukseen on tulevalla eduskuntakaudella kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Suomen kuljetukset ovat vielä pitkälle tulevaisuuteen riippuvaisia kumipyöräliikenteestä. Rekkojen määrä teillä on mieluummin kasvamassa kuin vähenemässä. Se taas kertoo tämän hetken taloustilanteesta ja työllisyydestä. Mikä on tietysti hyvä asia.

Koko maakunta on asuttuna vielä pitkään, vaikka muuttotappio ja syntyvyyden lasku näkyvätkin väkimäärän vähenemisenä. Työpaikkojen syntyminen maakuntakeskuksen ulkopuolelle on monesta asiasta kiinni. Yksi niistä on nimenomaan kunnossa oleva tieverkko. Tiestön kunnolla on merkitys myös turvallisuuden näkökulmasta. Pelastusajoneuvojen kulkemista on pyrittävä helpottamaan. Pitkät etäisyydet tuovat omat haasteensa muutenkin.

Maakunnassa vielä toistaiseksi moni saa leipänsä maa- ja metsätaloudesta. Alkutuotantoa ei voi siirtää kasvukeskuksiin. Monen elämä on sitäkin kautta vielä pitkään sidottu kunta- ja kyläkeskuksiin tai niiden liepeille. Heidän palvelujensa turvaaminen ja elinmahdollisuudet ovat kiinni kokonaisuudesta, jossa yksi tekijä on kunnossa oleva tieverkko.

Keskusta on nostanut esille Keski-Pohjanmaan säilymisen omana maakuntana. Siihen vaikuttaa todella moni asia. Alueiden eriarvoistuminen on silmiinpistävää, joka näkyy myös tiestön kunnossa. Tehdyllä politiikalla on näkyvät seurauksensa.

Henkilökohtaisesti tulen nostamaan tiestön kunnostuksen yhdeksi kärkihankkeista Keski-Pohjanmaan osalta myös puolue-elimissä. Ja haastan siihen kaikki maakunnan ehdokkaat puoluekannasta riippumatta.