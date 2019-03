Lukijan mielipide: Paikallisuutta universaalissa asiassa



Että olemme maailmassa ensimmäisiä jo toisen kerran peräkkäin tuntuu uskomattomalta. Niin kuitenkin todistaa YK:n tutkimus. tarkkoja perusteluja emme tiedä, mutta luotamme asiantuntijoihin. Kysymme kuitenkin mistä moinen onni on lähtöisin? Mitä se merkitsee kansalaisille?

Vaikka perustelut ovat entuudestaan tuttuja, niin silti ne ovat paikkansa pitäviä, täysin päteviä. Ensimmäisenä nousee esiin vapaus: sananvapaus, liikkumisen vapaus, valinnan vapaus uskonnon vapaus. Siitä seuraa monenlaista hyvää. saa toteuttaa itseään. On mahdollisuus kouluttautumiseen. On yrittämisen tie ja uusien unelmien löytyminen.

Suomen puhdas luonto on kuin jonkin suuren ja pyhän omistamista. Loputonta harmonian, sopusoinnun ja eheyden ulottuvilla elämistä. Historia ja menneisyys merkitsevät jatkuvasti rikkautta henkiselle vahvuudelle, hyvinvoinnille ja olemassaololle nyt. Toisiimme luottaminen luo pohjaa uudelle. kansainvälisyys on lisäbonus perussuomalaisuuteen. Suomi on sisäisesti vahva ja turvallinen työ -ja asuinpaikkana. Suomen kielessä soi selittämätön, oma sointinsa. Meitä kaikkia yhdistävä perussävel.

Elämänasenne ja ilmapiiri ovat kohtalon vuosina testattuja. Valikoidut arvomme ovat meille sopivia. Yhteinen mahdollisuuksien tulevaisuus on innoittava tekijä muuttuvassa maailmassa. pieni Suomi on universaalina soluna aktiivinen sykkijä joka ikinen päivä. Syystäkin voimme olla ylpeitä osastamme.

Tulkoon vielä sanotuksi, että kaikella toimivalla kulttuurilla on ilmiselvä vaikutus valovoimaisuuteen jatkuvasti. Kiitollisuus lisää onnellisuutta ja yhteisöllisyys on meihin sisäänrakennettu. Huikea tunne: elää suomalaisena maailmassa.