Lukijan mielipide: Epäinhimillistä erottaa iäkkäät parit toisistaan vanhustenhoidossa



Vanhustenhoito on siirtynyt yhä enemmän laitoshoidosta kotihoitoon. Yhä useampi ikäihminen asuu kotona ja tarvitsee päivittäistä apua ja huolenpitoa. Suurin osa ikäihmisistä haluaa pysyä kotona niin kauan kuin terveydentila sen sallii. On kuitenkin tilanteita, jossa kotihoito ei riitä. Hoitajat ovat ylikuormitettuja ja heillä on aikaa vain muutaman minuutin käyneille. Jos vanhuksilla on lähellä asuvia sukulaisia, he ovat usein keskellä työelämää, eivätkä ehdi auttaa ja tukea päivittäin.

Vanhustenhoidon inhimillisyysvajeen kuromiseksi on rakennettava enemmän sekä senioritaloja että tehostettua palveluasumista. Suunnittelussa on huomioitava paremmin perheasuminen ja sen tarve. Ikäihmisten oikeus elää yhdessä on taattava, kun toinen ei enää selviä kotihoidossa. On epäinhimillistä, että yhteisen elämän jakanut pariskunta pakotetaan asumaan erillään. Jokaisella on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen.