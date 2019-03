Kannuksen henkirikoksesta syytetty mielentilatutkimukseen – Käräjäoikeus tiputti tapon pois jutun rikosnimikkeistöstä



Pohjanmaan käräjäoikeus päätti määrätä pääepäilyn mielentilatutkimukseen Kannuksessa joulukuussa sattuneen henkirikoksen oikeudenkäynnissä. Syyttäjä vaati tekijälle yhdeksän vuoden tuomiota taposta. Käräjäoikeus totesi välituomiossa rikosnimikkeestä, että rikos täyttää törkeän pahoinpitelyn ja törkeän kuolemantuottamuksen tunnusmerkistön. Näin tappo putosi rikosnimikkeenä pois välituomiossa.

Käräjäoikeus ratkaisee asian kokonaisuudessaan mielentilatutkimuksen saavuttua tuomioistuimeen. Arviolta mielentilatutkimukseen mennee 2-3 kuukautta. Mielentilatutkimuksessa selvitetään se, oliko vastaaja rikoksentekohetkellä täydessä ymmärryksessä eli syyntakeinen, alentuneesti syyntakeinen vai syyntakeeton.

Välituomiossa todetaan muun muassa, että pääepäilty on jatkanut pahoinpitelyä senkin jälkeen kun uhri on ollut jo puolustuskyvytön. Käräjäoikeus toteaa, että kyse on tahallisesta rikoksesta, joka on tehty erityisen törkeällä ja raa´alla tavalla, jossa väkivalta on ollut varsin voimakasta. Pahoinpitely on kohdistunut maassa makaavan puolustuskyvyttömään. Pahoinpitely on kestänyt pitkään. Siten pahoinpitely on tehty erityisen raa´alla ja julmalla tavalla ja pahoinpitelyä on pidettävä törkeänä. Epäilty on suhtautunut välipitämättömästi seurauksiin.

Pääepäiltyä pidetään edelleen vangittuna Oulussa, jossa hän odottaa mielentilatutkimusta.

Epäilyn veljen syytteet avunannosta tappoon tai vaihtoehtoisesti avunannosta törkeään pahoinpitelyyn lykätään ratkaistavaksi mielentilatutkimuksen jälkeen. Tuolloin päätetään myös vahingonkorvauksista. Uhrin omaiset vaativat 36 000 euron korvauksia.

Välituomiosta ei ole valitusoikeutta.

Lue tästä maanantain oikeudenkäynnistä