Kokkolalainen Johannes Koivisto menestyi Liettuassa harmonikkakilpailussa



Nuori kokkolalainen Johannes Koivisto menestyi Liettuan kansainvälisessä harmonikkakilpailussa Vilnassa viikonloppuna. Koivisto sai jaetun ensimmäisen palkinnon.

International Vilnius Accordion Competition järjestetään joka toinen vuosi Vilnassa, Liettuassa. Osallistujia kilpailussa oli eri ikäsarjoissa kahdestatoista eri maasta, mm. Baltian maista, Venäjältä ja Kiinasta.

Johannes Koivisto oli ainoa Suomen edustaja, soittaen alle 13- vuotiaiden sarjassa, jossa soitti 16 nuorta muusikkoa. Johanneksen ohjelmassa oli espanjalaisen Gorka Hermosan Suite para Niños-sarjasta osa Ligeti vs. Vivaldi, sekä Petri Makkosen teos Flight beyond the Time ja Lasse Pihlajamaan Romanialainen rapsodia.

Kilpailun päätteeksi pidettiin Vilnan kaupungintalolla Gaalakonsertti täydelle salille, jossa Johannes esitti Romanialaisen rapsodian ja häntä myös haastateltiin englanniksi.

Johannes Koivisto opiskelee harmonikansoittoa Keski-Pohjanmaan konservatoriossa, opettajana Sari Viinikainen.