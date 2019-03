Jukka Anias: Parin tonnin vastuullisuus



Kirjoitetaan viimeinen asia ensimmäiseksi. Journalistin ohjeet lähtevät siitä, että ”käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi”. Yleensä tämä suositus täytetään juttujen lopussa.

Todetaan nyt alkuun omasta ”sidonnaisuudesta”, että voin luonnehtia itseäni harrastevedonlyöjäksi. Tyhmimmillään se on sitä, että pelaa vaikkapa Tapparan tappioita pehmentääkseen mahdollista pettymystä. Kliininen vedonlyöjä kuolettaa tunteensa ja pelaa järjellä. Kirvesrintojen voittoakin, jos todennäköisyydet sitä puoltavat ja kerroin on järjellinen.

Asiaan. Aivan ylivoimainen enemmistö Pohjois-Hakalahden risukoista lähtevistä vedoista menee Veikkaukselle. Joskus kassaansa kasvattaa Unibet, silloin tällöin Nordicbet. Aivan sama. Kaikki muut paitsi Anias voittavat.

Veikkauksen vuosituhannen tunnetuin iskulause väittää, että suomalainen voittaa aina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiistaina julkistaman kyselyn perusteella Veikkaus on väärässä. Suomalainen ei voita aina. Moni suomalainen häviää ja ajautuu elämässään äärimmäiseen ahdinkoon.

Surullisimmissa tapauksissa ihminen ei näe enää valoa missään. Epätoivoinen ihminen saattaa tehdä epätoivoisen ratkaisun.

Kenen on syy ja kenen on vastuu? Kysyä voi, mutta vastausta ei tule. Kun suomalaisten häviämien rahojen jakopotti on puhkaissut miljardin euron rajan vuodessa, järjestelmästä halutaan pitää kynsin hampain kiinni.

Löysät puheet ”vastuullisuudesta” ovat hapertunut viikunanlehti Veikkauksen lukuisien edunsaajajärjestöjen strategisten paikkojen edessä. Veikkauksen ”monopolilla” on tasan yksi peruste. Se on fiskaalinen.

Aivan. Onhan Veikkaus monopolia EU:lle perustellakseen kehittänyt pakolliset tappiorajat. Ne koskevat nettipelaamista. Tunnistautumatta voi kioskien tiskeille kantaa tai markettien aulojen ”rynttämyllyihin” upottaa edelleen jokaikisen pikavippifirmalta lainatun latinsa. Pakollinen tunnistautuminen automaatteihin on tulossa, mutta vasta vuosien siirtymäajan jälkeen. Eikä silloinkaan Veikkauksen omiin pelisaleihin.

Niihin tappiorajoihin. Päivässä voi hävitä tonnin, kuukaudessa kaksi. Siis netissä tunnistautuneena pelatessaan.

Kaksi tonnia kuukaudessa on kaksi ja puoli kertaa enemmän kuin tällä hetkellä maksettava takuueläke (784,52 euroa).

Kaksi tonnia kuukaudessa on parin viime vuoden ajan maksettu Veikkauksen hallituksen jäsenille. Esimerkiksi Tuomo Puumalalle (kesk.), Jutta Urpilaiselle (sd.) ja Raimo Vistbackalle (sin.). Sen päälle vielä 600 euroa jokaisesta hallituksen kokouksesta.

Seuraavassa voisi ehkä paneutua tarkemmin THL:n kyselyn tuloksiin. Vaikkapa vastuullisuuden nimissä.