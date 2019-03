Miksi kaupungilla on niin paljon määräaikaisia työntekijöitä?



Outi Airola

Kokkolan kaupungin henkilöstöraportista käy ilmi, että kaupungilla on paljon määräaikaisia työsuhteita. Vakinaisessa työsuhteessa 2300 työntekijästä on 77% ja määräaikaisessa 23 %. Mistä johtuu noin korkea määräaikaisten työntkeijöiden määrä, palvelusuhdepäällikkö Riitta Parkas-Tieva?

– Se on kunta-alalle hyvin tyypillistä, että sijaisia on paljon. Kun tehdään paljon työtä, jossa poissaolon sattuessa tarvitaan sijainen, luvut ovat usein tällaiset. Ilman sijaisia ei voi pyörittää kouluja eikä päiväkoteja, joten sijaiset ovat luonteva osa toimintaa.

Onko määräaikaisten työsuhteiden osuus linjassa valtakunnallisten lukujen kanssa?

– Kyllä valtakunnallisestikin tätä luokkaa on sijaisten osuus.

Sama henkilöstöraportti kertoo, että työntekijöiden sairauspoissaolot ovat vähentyneet roimasti. Vuonna 2017 poissaoloja oli henkeä kohti 15,4 päivää, viime vuonna enää 14,2 päivää. Mistä tämä johtuu?

– Se on ehdottomasti hyvä uutinen, jonka taustalla on lisäresurssien saaminen työhyvinvoinnin lisäämiseen. Erityisesti riskiryhmille, joilla on erityisen kuormittava työ, on lisätty tyky-toimia. Olemme toteuttaneet useita toimia yhdessä työterveyshuollon kanssa, jotta jo varhaisessa vaiheessa voitaisiin puuttua työkykyongelmiin. Ja nyt erityisesti pitkien sairaslomien määrä on vähentynyt ja se on erinomainen asia.