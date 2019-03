Kokkolan Energia lopettaa kaukolämpöverkon Lohtajalla, toiminta on tappiollista



Outi Airola

Lukijat ovat vinkanneet, että Kokkolan Energia lopettaa kaukolämmön tuotannon lohtajalaisille asiakkaille. Onko näin, Kokkolan Energian toimitusjohtaja Mikko Rintamäki?

– Kyllä näin on, ikävä kyllä. Lohtajalle on rakennettu kaukolämpöverkko kuntaliitoksen aikoihin ja me olemme perineet sen sieltä. Lohtajalla kaukolämpö perustuu öljynpolttoon ja toiminta on ollut meille pysyvästi tappiollista. Meillä on tarkoitus lopettaa liiketoiminta siellä ennen seuraavaa lämmityskautta, sanoo Rintamäki.

Lohtajalla on vain neljä kaukolämpöasiakasta, yksi suurimmista on monitoimihalli Maininki, jonka omistaa Kokkolan kaupunki.

– Olemme etsineet vaihtoehtoa kaksi vuotta ja nyt ollaan tilanteessa, että olemme ottaneet yhteyttä jokaiseen kaukolämpöasiakkaaseen ja kertoneet tilanteen. Käymme läpi eri vaihtoehdot ja mietimme, mikä voisi olla paras vaihtoehto heille. Tulemme vastaan ja pyrimme auttamaan siirtymisessä toiseen vaihtoehtoon, lupaa Rintamäki.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kun vaihtoehtoja on mietitty, nykyisen kaltainen kaukolämmön tuottaminen ei ole enää vaihtoehto.

– On mietitty sitä, voisiko toiminta vielä jatkua. Mutta sellaista vaihtoehtoa, joka olisi asiakkaalle kilpailukykyinen, ei ole löytynyt.

Lopullinen päätös puuttuu vielä, mutta kaukolämmön loppuminen lienee edessä. Kun tappiollisuuden lisäksi kaukolämpöä tuotetaan öljyllä, ei toiminta ole kestävällä pohjalla.

– On mietitty myös hakepohjaista kaukolämpöä, mutta lämpölaitos on myös väärässä paikassa. Jos se siirtyisi keskelle kyläkeskustaa, silläkään ei päästäisi kilpailukykyiseen ratkaisuun.

Alueen sähköverkko on Korpelalla, joten ainakin sähkölämmitys lienee vaihtoehto ilmalämpöpumppujen ohella.

– Tämä on tosi harmillista, mutta maailma muuttuu. Näin pientä erillisverkkoa ei voi ylläpitää, sanoo Rintamäki.