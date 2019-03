Onko lainansaanti kiristynyt? Asunnon ostajat väittävät, että lainaa on vaikea saada, mutta asia on monimutkaisempi



Outi Airola

Kokkolassa on ennätysmäärä myytäviä asuntoja ja vaikka asuntokauppa käy hiljakseen, myytävien asuntojen määrä ei tunnu vähenevän. Itse asiassa myynnissä on nyt kerralla kahden vuoden myyntimäärä. Kiinteistönvälittäjät ja myös asuntolainan hakijat kertovat, että taloja kyllä ostettaisiin, mutta lainaa ei saa enää pankista entiseen malliin. Tämä on ja ei ole totta, sanoo Suomen Hypoteekkiyhdistyksen johtaja Sami Wallinkoski.

– Se ei vielä tällä hetkellä ole syynä siihen, että asuntokauppa on joillakin alueilla painuksissa, sanoo Wallinkoski.

Hän avaa asuntolainan saantia tarkemmin.

– Viime vuoden kesällä tuli voimaan tiukempaa sääntelyä, mutta sillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta lainan myöntöön. Asunnonvaihtajat, joita se koskee, voivat tarjota lisävakuutta tai ottaa vakuutusyhtiön takauksen, sanoo Wallinkoski.

Sen sijaan pankit seuraavat asuntojen arvon kehittymistä. Kun on paljon ja pitkään omakotitaloja myynnissä etenkin taajaman ulkopuolelle, niiden arvo laskee.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Pankit eivät anna hirmu isoja lainoja kiinteistöihin, joilla on laskeva hintatrendi. Tätä kautta pienillä paikkakunnilla pankkien lainananto voi olla rajoittamassa asuntokauppaa, sanoo Wallinkoski.

Lainoja on kokonaisuutena katsoen kuitenkin myönnetty entiseen tapaan.

– Asuntolainakanta kasvoi viime vuonna 2,5 prosenttia ja asuntokauppakin pysyi viime vuoden tasolla, kertoo Wallinkoski.

Asuntokauppa on kuitenkin keskittynyt kasvukeskuksiin. Kasvukeskuksissa valmistuu valtava määrä uutta tuotantoa, joka syö entisestään vanhojen asuntojen kauppaa.

– Edes kasvukeskuksissa vanhoja asuntoja ei myydä samalla tavoin kuin uusia asuntoja, sanoo Wallinkoski.

Asuntokaupassa on nyt ostajan markkinat.

– Nyt kannattaa tinkiä, sillä nyt on todella ostajan markkinat etenkin kasvukeskusten ulkopuolella, sanoo Wallinkoski.

Hän linjaa trendejä: takavuosina oma piha ja oma tupa kaupungin ulkopuolella oli ykkösvaihtoehto, nyt on trendi vaihtumassa.

– Nyt halutaan lähelle keskustaa ja palveluja, eikä enää välttämättä omakotitaloon. Kaupungistumiskehitys jatkuu, eli siellä kasvukeskusten ulkopuolella asuntomarkkinat jäähtyvät hiljalleen, arvioi Wallinkoski.

Vanhojen taloyhtiöiden tilanne on monin paikoin myös heikkenemässä.

– Jos kerrostalossa on korjausvelkaa ja alueella on laskeva neliöhintakehitys, yhtälö on hankala, sanoo Wallinkoski.

Yhtiön pitäisi ottaa lainaa saadakseen remontit tehtyä, mutta laina laskee kunkin asunto-osakkeen arvoa.

– Taajama-alueella on jo kiinteistöjä, joissa taloyhtiöt eivät saa riittävää lainaa pitääkseen taloaan kunnossa, sanoo Wallinkoski.

Hän muistuttaa että kerrostalojen putkirempat ja julkisivurempat eivät ole halpaa lystiä.

– Pankit katsovat tänä päivänä aika tarkasti, paljonko lainaa voi antaa.

Ministeriöissä ollaan jo huolissaan ikääntyneistä kerrostaloista, jotka ovat suurten korjausten tarpeessa, mutta neliöhinnat niin pieniä, että suuret korjaukset on hankala rahoittaa.

– Voisi tiivistää näin, että pankit eivät ole asuntokaupan jarru. Ne eivät leikkaa lainan antamista tiukentuneen sääntelyn vuoksi, vaan markkinoiden vuoksi.

Suomessa jo puretaan kokonaisia kerrostaloja, koska lainarahaa niiden korjaamiseen on vaikea löytää.

– Voi olla että tontilla on joku arvo, mutta ei aina silläkään. Joillakin alueilla vain asuntojen arvo on jo hävinnyt, sanoo Wallinkoski.