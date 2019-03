Monien muistojen auto – Takapenkillä leikittiin nukkekodilla ja luettiin Hevoshulluja



Vuonna 1971 ostettuun punaiseen Fordiin liittyy Vilon perheessä paljon muistoja.

– Isä osti sen uutena ja auto on ollut isälle tosi tärkeä. Katsastuspäivät olivat perheessämme juhlapäiviä, joita juhlittiin leivoksilla, kertoo auton nykyinen omistaja Maria Vilo.

Matti Vilo kertoo ostaneensa auton, koska se oli piilofarmari ja siksi verovapaa. Sillä oli nuoren perheen kassalle iso merkitys.

Maria Vilo muistaa auton parhaiten perheen lomamatkoista. Autossa ei ollut kunnon istuimia takana, joten lapset viettivät siellä aikaa aika vapaasti.

– Siskolla oli nukkekoti. Minä makoilin ja luin Hevoshulluja, hän kertoo.

Monet muutkin kaupunkilaiset muistavat auton. Matti Vilo työskenteli poikien liikunnanopettajana ja monet entisistä oppilaista tunnistavat auton vielä tänä päivänä.

– Siinä oli kova ääni, jonka ihmiset tunnistivat helposti. Minulta kysytään aina välillä olenko Matin tyttö ja seuraavaksi, että onko hänellä vielä se punainen Ford, kertoo Maria Vilo naureskellen.

Autoa Matti Vilo käytti vielä 90-luvun lopulla. Kymmenisen vuotta se ehti odottaa entisöijäänsä, kunnes Maria Vilon mies Veli-Matti Litmanen otti sen työn alle kolmisen vuotta sitten.

– Veli-Matti on tehnyt valtavan entisöintityön, kiittelee Maria Vilo.

– Lähtökohdat olivat hyvät, Matti on pitänyt autosta hyvää huolta. Hitsata ei tarvinnut juuri ollenkaan ja osiltaan auto oli täydellinen. Joitakin kulutusosia täytyi tilata uusina, kertoo Litmanen.

Aiemmin Litmanen on entisöinyt omien vanhempiensa Mazdan. Hauska sattuma on, että se on ostettu uutena saman vuoden toukokuussa kuin Vilon perheen Ford.

– Ne ovat samanvärisiäkin. Ne ovat hauskan näköinen kaksikko, kertoo Maria Vilo.

Lauantaina Ford 17M on piinapenkissä, kun VIP-Katsastuksella järjestetään Museoajoneuvojen teemapäivä. Perhe toivoo, että auto rekisteröidään museoajoneuvoksi.

Jatkossa autoa käytetään harkiten ja varoen.

– Ihan joka soratielle sillä ei lähdetä. Lähinnä aiomme osallistua erilaisiin museoajoneuvotapahtumiin, kertoo Maria Vilo.

Fordin lisäksi tapahtumassa tarkastetaan myös kaksi muuta autoa. Paikalla on Suomen ajoneuvohistoriallisen keskusliiton museoajoneuvotarkastajia ja Veteraanimoottoripyöräklubi ry:n tarkastajia.

Esillä on myös toistakymmentä vanhaa ajoneuvoa. Tapahtumaan ei ole sisäänpääsymaksua.

Museoajoneuvojen teemapäivä, VIP Katsastus, 30. maaliskuuta.