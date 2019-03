Skylight Parade -bändin Torsten Borgin ja Tuure Blomqvistin tavoitteena myydä keikkapaikka loppuun Lontoossa



Next

Torsten Borgilla ja Tuure Blomqvistilla on takanaan ensimmäinen yö omassa asunnossa Lontoossa. Noin kuukausi sitten kokkolalaiskaksikko karisti kotimaan pölyt kannoiltaan ja muutti suurkaupunkiin.

– Asuimme ensin kavereiden luona. Nyt on oma asunto, johon täytyy vielä hankkia kaikenlaista tavaraa Ikeasta, Borg selittää.

Skylight Parade -bändin muodostava kaksikko on lähtenyt Lontooseen suurin tavoittein. He haluavat vuoden päästä myydä loppuun Camdenissa sijaitsevan Electric Ballroom -keikkapaikan. Katsojia sinne mahtuu yli tuhat.

– Lähtölaskenta alkoi tänään (viime torstaina), nyt kun olemme päässeet asettumaan tänne. Nyt alamme toteuttamaan unelmaamme.

Borg on ottanut jo ensikosketuksen unelmien keikkapaikkaan.

– Kävin ensimmäisenä Lontoon aamuna lenkillä Camdenissa ja Electric Ballroomin ovi sattui olemaan auki. Juoksin sisälle ja minut hätisteltiin heti pois. Se oli sellainen ensivaikutelma, Borg muistelee naureskellen.

Kaksikkoa hurja tavoite välillä vähän naurattaa, mutta ihan tosissaan asialla kuitenkin ollaan.

– On kiva olla jotain mitä tavoitella. Meillä on Torstenin kanssa aina ollut suuria unelmia. Kun tähtää kuuhun niin voi tipahtaa kuusen latvaan ja sielläkin voi olla ihan hyvä olla, sanoo Blomqvist.

Skylight Parade oli vielä viime syyskuussa trio, mutta Aleksi Hopia jätti bändin Lontoon muuton myötä.

– Hänen mielestään tämä oli oikea ratkaisu bändille, mutta ei hänelle. Päädyimme näinkin radikaaliin ratkaisuun, koska olemme tehneet tätä jo jonkin aikaa Suomessa eikä oikeastaan mitään ole tapahtunut.

He sanovat, että lähipiiri on suhtautunut päätökseen kannustavasti. He ovat tienneet, että kaksikko satsaa musiikkiin täysillä, joten muutto ulkomaille uran edistämiseksi ei tullut yllätyksenä.

Kaksikko aikoo pyrkiä tavoitteeseensa keikkailemalla niin open mic -illoissa kuin kaduillakin.

– Open mic -kulttuuri on täällä tosi vahva, esimerkiksi Ed Sheeran nousi sitä kautta huipulle. Aloitamme open mic -illoista, sillä se on varmasti helpoin väylä. Agentin haluamme jossain vaiheessa.

Katusoittamistakin he haluavat kokeilla.

– Sitä näkee paljon, kun täällä kulkee metrolla ja se on näyttänyt tosi kivalta.

Kaksikko on käynyt katsomassa muutamia keikkoja ja kehuvat paikallista keikkailukulttuuria.

– Yleisö on täällä tosi kiva ja energia on mahtava.

Kilpailu keikoista on varmasti isossa musiikkikaupungissa kovaa, mutta Borg ja Blomqvist eivät halua ajatella siltä kantilta.

– Kaikki tekevät täällä omaa juttuansa ja uskon, että niin isossa paikassa kun Lontoo, löytyy kuuntelijat meidänkin jutulle, sanoo Blomqvist.

– Kun saamme musiikkimme näkyville ja kuuluville, löytyy varmasti ne oikeat ihmiset, uskoo Borg.

Toistaiseksi Borg ja Blomqvist elävät Lontoossa säästöillään ja pyrkivät mahdollisimman pian saada homman toimimaan niin, että bändillä tehdään rahaa.

– Tavoite on, että se tapahtuisi tämän vuoden puolella. Jos näyttää, että säästöt loppuvat, sitten otetaan joku päiväduuni sivuun, he toteavat.

Skylight Parade julkaisi ensimmäisen EP:nsä viime kuussa.

– Kirjoitamme koko ajan uutta musiikkia ja julkaisemme sitä niin paljon kuin vain pystymme.