Modernia ja retroa – Teemu Haapaniemen kolmas albumi ammentaa vaikutteita dancepopista



Kun Teemu Haapaniemi oli teini, ei hän kehdannut myöntää kavereilleen kuuntelevansa dance- ja popmusiikkia, kuten Modern Talkingia ja Pet Shop Boysia.

– Muut kuuntelivat Kissiä ja Guns’n’Rosesia, joten pidin oman musiikkimakuni omana tietonani. Rappänä-bändikavereilleni Akulle (Pahkamäki) ja Heiskalle (Sami Heinonen) taisin sen sanoa ääneen, mutta ne hyväksy mut muutenkin. Nykyään mun ei tarvitse musiikkimakuani hävetä, Haapaniemi toteaa naureskellen.

Modern Talking soi edelleen päivittäin Haapaniemen huushollissa. Vaikutteet 80-luvun dancepopista näkyvät Haapaniemen tuoreella SELFIE-albumilla.

– Siellä on edustettuna tanssimusan eri tyylikaudet, kaikki ei ole sitä samaa. Siellä on toivottavasti moderniakin otetta, mutta paljon retrofiilingillä tehtyä. Se on itselleni lähellä sydäntä. Muutama poikkeuskin on, esimerkiksi Older ei ole tanssibiisi.

Haapaniemen yksi suurista esikuvista on Modern Talkingin Dieter Bohlen. Levyä tehdessään Haapaniemi halusi kokeilla osaisiko tehdä yhden biisin Bohlen tyyliin.

Syntyi siis Catch my heart with fire -kappale. Kappaleen valmistuttua Haapaniemi törmäsi ongelmaan, jota hän ei ollut aiemmin kohdannut.

– Kuuntelin sitä ja mietin, että onko tämä jo joku valmis biisi? Olen kuunnellut niin valtavasti tuon ajan musiikkia, että ajattelin, että onko biisi joku kaiku jo olemassa olevasta kappaleesta.

Haapaniemi pyysi ystäväänsä kuuntelemaan kappaleen ja tarkistamaan, ettei hän vaan vahingossa luule toisen tekemää kappaletta omaksi.

– Tällaista ei minun aiemmin ole tarvinnut pelätä, Haapaniemi naureskelee.

Ystävä tunnisti vaikutteet, mutta ei itse kappaletta, eli Haapaniemi voi olla rauhassa.

– Biisi ei ole parodia, vaan yritin tehdä biisin Bohlen ominaiseen tyyliin, ihailemani nikkarin jalanjäljillä. Kuuntelijat voivat arvioida miten olen onnistunut.

Teksteissään Haapaniemi käsittelee ihmisen elämän eri vaiheita nuoruudesta, aikuisuuteen ja lopulta vanhuuteen. On levyllä myös laulu elämästä elämän jälkeen.

– Aloitin levyn riemukkaasti biisillä, jossa lähtökohta on, että olen itse kuollut. Kirjoitin tekstin siitä, mitä haluaisin sanoa rakkaalle vaimolleni.

– Be free -kappale käsittelee nuoruutta, jolloin kaipasin uskallusta, että voisin näyttää kuka oikeasti olen. Bänditoiminta auttoi paljon, se antoi luvan hullutella.

Angel käsittelee uskonnollisia asioita ja sitä kuinka Haapaniemi toivoo suojelua jälkikasvulleen ja sitä, että joku kertoisi, että kaikki on hyvin.

– Older taas käsittelee vanhuutta ja sitä miten monen vanhuksen kohtalona tuntuu olevan loppuelämän viettäminen yksin valokuvien keskellä.

Haapaniemi korostaa, että levyllä ei synkistellä liikaa, vaan levyn yleisilme on positiivinen, vauhdikas ja tanssittava.

Levyllä vierailee myös muita artisteja musiikin tekijöinä ja soittajina. Nuorimpana 8-vuotias Onni Haapaniemi joka soittaa rumpuja ja perkussioita kappaleessa Angel.

Kokeneempaa kalustoa edustaa kitaristi Markku Riipi, joka soittaa useammassa kappaleessa mukana. Lisäksi kappaleita on ollut tekemässä nuori kokkolalainen DJ Fluxoid.

Levy on kuunneltavissa esimerkiksi Spotifyssä.