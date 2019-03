Parisen sataa puhelua päivässä tiemestarille – Kevät on hektistä aikaa teiden hoidossa



Kokkolan alueella on käytössä kolme tiekarhua. Kun keli on huono, ovat koneet liikkeellä aamusta iltaan.

Pasi Pannula sompailee 11 metristä ja 23 tonnia painavaa tiekarhua Halkokarilla. Koneen ohjaamo on täynnä vipuja, jolla saa koneen kulkemaan mitä kummallisemmissa asennoissa sekä säädettyä koneen useita teriä.

Pannula kiertää kadulle pysäköityjä autoja ketterästi ja lumi, loska ja jää tasoittuvat tiekarhun jäljiltä. Kyydissä keikkuvaa maallikkoa hirvittää kuinka läheltä koneen aurat kadulle pysäköidyt autot ohittavat.

22 vuotta tiekarhua kuljettanut Pannula sanoo, suurin ongelma talvikunnossapidossa on katujen ahtaus.

– Kadulle pysäköidyt autot ovat ongelma. Tilaa on joskus todella vähän, tarkkana pitää olla. Saattaa käydä esimerkiksi niin, että etulevy nappaa kiinni lumen alla piilossa olevaan kaivonkanteen ja etulevy hypähtää yllättäen sivummalle.

Tänä talvena tiekarhulle on riittänyt töitä. Pannula kertoo, että pisimmät rupeamat koneen penkillä ovat olleen noin 16 tuntisia.

– Pari viime talvea ovat olleet kiireisiä. Kaupungilla on käytössä kaksi tiekarhua sekä yksi ulkopuolisen urakoitsijan kone. Päivällä hoidettaan osa kaduista ja yöllä ne, jotka täytyy höylätä yöaikaan liikenteen vuoksi, Pannula kertoo.

Kun lunta tulee paljon ja pakkanen ja suojasää vaihtelevat, näkyy se teiden ja katujen kunnossa: urat syvenevät ja kadut kapenevat lumikasojen vuoksi.

Sosiaalisessa mediassa ihmetellään miksi kaupunki reagoi niin hitaasti esimerkiksi katujen höyläämistarpeeseen. Pannula sanoo, että mielipiteet teiden ja katujen kunnossapidosta ovat värikkäitä.

– Kritiikkiä tulee paljon. Jos lukee keskusteluja asian tiimoilta somesta, olisi sen perusteella viisainta lopettaa hommat, mutta tämähän on kutsumusammatti, toteaa Pannula hymyillen.

Yksi tiekarhu höylää katua työvuoron aikana noin sadan kilometrin matkalta. Matka on melkoinen, sillä tiekarhun työnopeus on 5 kilometriä tunnissa.

– Kokkolan alueella on paljon höylättäviä kilometrejä ja tiekarhuja on käytössä vain kolme. Liikkeellä ollaan kyllä ajoissa, mutta emme ehdi samaan aikaan joka paikkaan.

Kokkolan kaupungin tiemestari Kari Pihlajamäki kertoo, että kevät on hektistä aikaa ja puhelin soi tiuhaan.

– Katujen ja teiden kunnossa pitoa koskevia puheluita saattaa tulla parisen sataa päivän aikana.

Suur-Kokkolan (Kokkola, Kälviä, Ullava ja Lohtaja) tiestöä hoitaa 75 työkonetta/autoa. Kun koko kalusto on liikkeellä, kertyy laivaston mittariin päivässä noin 4000 ajokilometriä. Myös Pihlajamäki toteaa parin viime talven olleen erittäin kiireisiä.

– Tänä talvena oli kahdeksan aamua, jolloin koko kalusto oli liikkeellä. Se on paljon Kokkolan kokoisessa kaupungissa. Talviaurauksen suhteen kalusto on riittävä. Kolme tiekarhua lähtee liikkeelle myös heti kun tarve vaatii, mutta kun paha sohjokeli tulee, on tiekarhuja liian vähän, Pihlajamäki kertoo.

Liikenne ja pysäköidyt autot täytyy ottaa huomioon, kun katuja lähdetään auraamaan tai höyläämään.

– Vanha kaupunki on ihan oma lukunsa – kadut ovat kapeita ja autoja on pysäköity paljon kadun varsille. Asuntokaduilla on lisäksi vähän lumitilaa. Koko keskusta hoidetaan yleensä yöllä. Koneet lähtevät liikkeelle kahden aikaan ja työ on tehty seitsemään mennessä. Auraamaan lähdetään, kun ajoteille kertyy lunta 7 senttiä ja pyöräteille 3 senttiä.

Runsas lumiset talvet ja suojasää teettää töitä myös sen jälkeen, kun lumi, jää ja loska on muisto vain. Teiden kunnossapito jatkuu pölyn, veden, ja reikien kanssa taistellessa.

– Suojasäällä on kadut ovat uraisia loskan, jään ja lumen vuoksi. Kun ilma lämpenee, muuttuu lumi vedeksi ja se tukkii hulevesiviemärit. Niitä olemme availleet viime päivinä. Kun ilma vielä hiukan lämpenee ja kadut kuivuvat, alkaa pölyn pois harjaaminen kaduilta. Keräämme pois myös aurausmerkkejä teiden varsilta nyt keväällä, luettelee Pihlajamäki töitä, joita lähiaikoina on työlistalla.