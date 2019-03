Kannattaako hankkia aurinkopaneelit? Asiantuntija laskee mikä on aurinkopaneelien takaisinmaksuaika

Tuoreen tutkimuksen mukaan omakotitaloasujista puolet haluaisi käyttää aurinkoenergiaa tavalla tai toisella, mutta tietämys asiasta on liian vähäistä.

Tietämättömyys erilaisista vaihtoehdoista ja kustannuksista, todettiin omakotitaloasujille suunnatusta kyselyssä suurimmaksi esteeksi aurinkoenergian lisäkäytölle. Biolanin teettämässä kyselyssä joka toinen omakotiasuja kertoi haluavansa käyttää aurinkoenergiaa tavalla tai toisella, mutta matala tietotaso nousi esteeksi. Myös erilaisten järjestelmien vertailun ongelmallisuutta pidettiin vähintäänkin hidasteena käytölle.

– Meillä on Suomessakin melkoisen monta toimijaa touhuamassa asian ympärillä. Ehkä se onkin osaltaan tuonut runsaudenpulan ja omakotiasuja menee pyörälle päästään eri vaihtoehtojen myllerryksessä. Mutta kuten kyselymmekin tulokset kertovat, niin kiinnostus on kasvussa, Biolan Ekoasumisen toimitusjohtaja Matti Hakala toteaa. Kyselyssä vajaasta tuhannesta vastaajasta vain 20 prosenttia kertoi ettei ole ollenkaan kiinnostunut aurinkoenergian käytön hyödyntämisestä.

Periaatteessa aurinkoenergia sopii kaikille. On kuitenkin tekijöitä, joiden takia aurinko on joillekin tuottavampi kuin joillekin toisille. Omakotiasujien suurin toive liittyy sähköntuottamiseen aurinkoenergialla. Kun ei lämmitetä käyttövettä, ratkaisu on aurinkopaneelit eikä aurinkokeräimet.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Ensimmäiseksi kannattaa kaivaa esille oma sähkölasku. Sieltä näkee sähkön vuosikulutuksen. Jos vuositason kulutus on 10 000 kilowattia tai alle, on hyvin todennäköistä, että aurinkopaneelit eivät nykyisillä sähkönhinnoilla tuota investointia takaisin. Toki silloinkin kyseessä on ekoteko ja ponnistus ilmastonmuutosta vastaan. Kun vuosikulutus nousee yli 15 000 kilowatin, aurinkopaneelien asennus on varmasti tuottava toimenpide, Hakala kertoo.

Biolanilla on laskettu, että kiinteistössä, jossa vuosikulutus on noin 15 000 kilowattia, aurinkopanelien takaisinmaksuaika olisi noin 17 vuotta nykyisillä sähkön hinnoilla. Tällöin kannattaisi hankkia kahdeksan paneelia, sekä kolmen kilowatin invertti, joka muuttaa tasasähkön vaihtovirraksi ja kuljettaa energia sähkökaapin kautta töpseleihin. Tämän investoinnin kokonaishinta on karkeasti 6000 euroa.

– Tämä on suuruuden ekonomiaa. Mitä enemmän sähköä kuluu, sitä suurempi hyöty aurinkopaneeleista on. Jos omakotitalon vuosikulutus on 20 000 kilowatin tasoa, tarvitaan 10 paneelia. Kokonaishinta noin 7 000 euroa ja takaisinmaksuaika 15 vuoden paikkeilla, Hakala toteaa.

Hän muistuttaa, että aurinkoenergia vaatii nimensä mukaisesti aurinkoa.

– Jos isoisoisoisän istuttama kuusi varjostaa katolla olevan paneelin, on se valitettavasti kaadettava. Matala pajupusikko ei menoa haittaa, sankka ja korkea metsä sen sijaan tuo varjoja katollekin. Sähköä tulee vain, jos katolle saadaan aurinkoa mahdollisimman vapaasti.

Kuinka paljon sitten sähkölasku pienenee paneelien myötä, se on pitkälti kiinni auringon paistamisen ajasta ja sähkönkulutuksen aikataulutuksesta.