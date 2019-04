Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Ikkuna auki avaruuteen

★ ★ ★ ★ ★

Avaruuden pirut.Ohjaus William Cameron Menzies, 1953Yle Teema to 4.4. klo 21.00

Avaruuden pirut (Invaders from Mars) on 1960-luvun tv-sarjan Hämärän rajamailla tai nykyisen Black Mirrorin edeltäjä. Mutta on se paljon enemmän: alkuvoimaisuudessaan jäljittelemätön scifi-kauhun kiteytymä.

En olekaan päässyt antamaan viittä tähteä filmille, jonka lavastukseen on käytetty puhallettuja kondomeja. Avaruuden pirut on 1950-luvun halpis, mutta ei sukua Ed Woodin ”maailman huonoimmalle” Plan 9 from Outer Spacelle. William Cameron Menziesin visio kestää katselua eikä jätä rauhaan.

Stephen Hawking kehotti ihmiskuntaa pitämään päänsä alhaalla ulkoavaruuden vieraiden varalta. Kiikarilla ikkunastaan tähtitaivasta tarkkaileva pikkupoika huomaa vaaran todeksi. Vanhempien katoaminen tai muuttuminen tuntemattomiksi on lapsuuden painajainen, joka piirtyy valkokankaalle vahvimmin tässä. Davidin levoton fantasia voi toki olla myös heijastusta kasvukivuista. Esipuberteettinen poika on astumassa tuntemattoman kynnykselle.

Tieteiskauhun musta lammas, sen huoleton hulivilipoika, vähät välittää järkeilystä syöksyssään alitajunnan pimeälle puolelle. Se synnyttää vieraantumisen ja inhimillisyyden katoamisen peloista surrealistisia näkyjä. Lavastajanakin merkittävä Menzies luo tuhkasta timantteja ja rääsyistä rikkauksia, joiden lumoa ei nostalgia selitä.

Pahvikulisseista ja välillä yhtä pahveista näyttelijöistä saadaan pysäyttävät tehot. Avaruuden pirujen mieltä pakottavan kipeyden siemeniä voi nähdä neljässä Invasion of the Body Snatchersin versiossa ja Tim Burtonin filmissä Mars hyökkää! Miksei myös Jordan Peelen kauhujutuissa Get Out sekä Us.

Poikaa esittävä Jimmy Hunt (s. 1939) teki nelisenkymmentä lapsiroolia. Hän vieraili vielä poliisipäällikkönä huonossa, joskin viihdyttävässä uusintaversiossa Vaara vieraalta planeetalta, 1986. Elonet-tietokannan mukaan Avaruuden pirut esitetään ensimmäistä kertaa 36 vuoteen. Minunkin amerikkalainen dvd-levyni on jo 20 vuotta vanha.