Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin ja Sakari Oramon uusi levy on ilmestynyt



BIS-levy-yhtiö on julkaissut Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin ja kapellimestari Sakari Oramon kolmannen levyn Russian Masquerade (BIS-2635). Nimensä mukaisesti levy tunnelmoi venäläisen musiikin maisemissa – säveltäjäniminä ovat Sergei Prokofjev, Aleksandr Skrjabin, Anton Arensky ja Pjotr Tšaikovski.

Kaksi aiempaa kapellimestari Oramon ja KPKO:n yhteistyössä syntynyttä levyä ovat olleet menestyksekkäitä; vuonna 2015 julkaistu Hamburger Symphonies -levy voitti Emma-palkinnon ja oli ehdolla muun muassa BBC Music Awards-palkinnon saajaksi vuonna 2016. Myös KPKO:n ja Oramon levy Favourite English Strings oli Emma-ehdokkaana kategoriassa Vuoden klassinen albumi.

Venäläisestä jousiorkesterikirjallisuudesta uusimmalla levyllä kuullaan Anton Arenskyn Muunnelmia Tšaikovskin teemasta op.35a. Teos on sävelletty Arenskyn säveltaiteen suurimman vaikuttajan Pjotr Tšaikovskin kunniaksi vuosi tämän kuoleman jälkeen. Tšaikovskin tuotannosta levyllä on mukana Elegia jousiorkesterille. Levyllä on mukana myös kaksi alun perin pianoteoksiksi sävellettyä, myöhemmin jousiorkesterille sovitettua teosta. Ensimmäinen näistä on Sergei Prokofjevin Visions fugitives op.22. jonka alttoviulisti ja kapellimestari Rudolf Baršai on sovittanut jousiorkesterille. Alexandr Skrjabinin nuoruuden tuotantoon lukeutuvan pianoteoksen Preludeja, op. 11. jousiorkesterille on sovittanut säveltäjä Jouni Kaipainen.

Huomionarvoista on myös, että BIS-levy-yhtiö kehittää toimintaansa ympäristöystävälliseen suuntaan ja Russian Masquerade-levy on julkaistu muovittomassa BIS-ecopak -pakkauksessa.