Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Työkyvyttömän hätää Britannian sotessa



★ ★ ★ ★

Minä, Daniel Blake. Ohjaus Ken Loach, 2016Yle Teema pe 5.4. klo 21.00

Hymyilevän miehen saadessa Cannesin Un certain regard -palkinnon, Kultaisen palmun pääsarjan voitti Minä, Daniel Blake. Eduskuntavaalien ehdokkaiden pitäisi katsoa brittirealismin mestari Ken Loachin filmi ja ilmoittaa sitten sotekantansa.

Nimihenkilö on 59-vuotias, sydänkohtauksesta toipuva puuseppä. Lääkärin mukaan Blake ei voi mennä töihin. Työkyvyttömyyspäätöstä odottaessaan hänen on pakko silti kirjautua työnhakijaksi korvausten vuoksi. Kurssitettu ja töitä etsivä Daniel onnistuu saamaan paikan. Mutta on kieltäydyttävä työkyvyttömyyden takia, vaikka korvauspäätöstä ei ole. Suo siellä, vetelä täällä. Tuntuuko tutulta?

Viranomaisten joustamattomuus käy voimille kafkamaisessa pyörityksessä. Ihminen jauhautuu byrokratian rattaisiin. ”Kun menettää itsekunnioituksensa, on kaikki lopussa”, mies toteaa.

Britannian sote näyttää elämälle vieraiden konsulttien aivoriihessä syntyneeltä labyrinttihelvetiltä. Päätöstentekijät eivät ole pahoja. He tekevät, mitä käsketään. Kokonaiskuva on vino ja paholainen yksityiskohdissa, pykälissä.