Viisi poliisia teki rynnäkön 78-vuotiaan miehen yksiöön Kokkolassa perättömän ilmoituksen takia – Nitroja tarvinnut eläkeläinen: "Poliisi ei pyytänyt edes anteeksi"

Kokkolalainen Kauko Finnilä koki elämänsä ikävimmän yllätyksen viime torstaina 21.maaliskuuta, kun poliisi teki hyökkäyksen hänen Kirkonmäellä olevaan rivitaloasuntoon.

– Viisi raskaasti aseistautunutta poliisia ryntäsi luotiliivit päällä asuntooni. He tekivät rynnäkön parvekkeen kautta, jossa ovi oli auki. Osa tuli samaan aikaan pääoven kautta. Kaksi poliisimiestä osoitti aseella ja he huusivat: "Kädet näkyviin!". Samalla poliisit kävivät käsivarteen kiinni. Olin kalsareissa kotonani ihan normaaliin arkiseen tapaan, 78-vuotias Finnilä kertoo yhä järkyttyneenä kerratessaan tapahtumia.

Finnilän mukaan hän itse puheillaan sai rauhoitettua pikku hiljaa poliisit.

– Poliisit eivät kertoneet mitään syytä tai perusteluja hyökkäykseen. Hetken oltuaan asunnossa he poistuivat ilman mitään anteeksipyyntöä. Koin tilanteen erittäin uhkaavana ja rikoslain vastaisena. Poliisit lähtivät vauhdilla pois, kun he eivät löytäneet mitään. Poliiseista jäi jäljelle vain kengistä lunta lattialle. Minkäänlaista palautetta tai tilanteen jälkihoitoa ei ole poliisiviranomaisilta tullut jälkikäteenkään. Aivan käsittämätöntä toimintaa. Kyllä tässä usko poliisin toimintaan on mennyt, Finnilä sanoo vakavana.

Toholammilta lähtöisin oleva Finnilä on kokenut myös häpeää tilanteen jälkeen, kun operaatiota oli seuraamassa moni alueen asukas.

– Tapahtuneen jälkeen menin jonkinlaiseen shokkitilaan. Heitin pari-kolme nitroa suuhun ennen kuin tokenin jotenkin ymmärtämään asian.

Kokkola-lehti otti yhteyttä Kokkolan poliisiin, jossa sanottiin ensin, että kyseiseen tilanteeseen sopivaa tapahtumaa ei löydy raporteista. Österbottens Tidning -lehti sai kiinni Pohjanmaan poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Mikael Appelin. Hän vahvisti lehdelle pienen selvittelyn jälkeen, että poliisi on saanut hälytystehtävän koskien miestä, joka on nähty kaupungilla Kokkolassa mukanaan jotain, joka muistuttaa asetta.

Ilmoituksen oli tehnyt naishenkilö. Finnilä ei ymmärrä alkuunkaan, mitä olisi voitu luulla aseeksi hänellä.

Appelin mukaan useampi poliisipartio reagoi hälytykseen. Poliisi sai tiedon, että mies on siirtynyt asuntoon Kirkonmäellä. Hänen mukaansa poliisi on sen jälkeen toiminut niin kuin kuuluu tilanteessa, jossa epäillään, että aseita on mukana.

Asia on viestintäpäällikön mukaan päätöksessään, koska kävi ilmi, että miehellä ei ollut asetta.

– En voi kommentoida tämän enempää yksittäisiä tapauksia ja en myöskään tiedä kaikkia tapauksen yksityiskohtia. Mutta niiden tietojen mukaan, jotka poliisi sai hätäkeskuksesta, on ollut syytä toimia niin kuin toimittiin, kunnes todettiin että vaaraa ei ollut. Jos kyseinen henkilö kokee tulleensa väärin kohdelluksi, voi hän tehdä valituksen suoraan poliisille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle, sanoo Appel ÖT:lle.