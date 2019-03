Uudet muumipostimerkit julkaistaan kesäkuussa – Loppuvuoden merkeissä aiheena muun muassa Kalle Päätalo



Posti julkaisee kesä-marraskuussa 2019 yksitoista uutta postimerkkijulkaisua, joissa on yhteensä 24 erilaista postimerkkiä.

Kesäkuussa julkaistaan uudet muumipostimerkit, joiden kuvien tilanteet ja värimaailma on poimittu Muumi-kirjoista. Merkkien graafisesta suunnittelusta vastaa aiheen hyvin tunteva James Zambra, joka kuuluu itse Tove Janssonin sukuun. Muumit: neuvoja hyvään elämään -postimerkkivihkossa on 6 kotimaan ikimerkkiä, joista kussakin esitellään yksi Muumi-tarinoista tuttu teema: seikkailu, rohkeus, lohtu, vapaus, avoimuus ja ystävyys.

Timo Mänttärin suunnittelema kansallisia kaupunkipuistoja esittelevä postimerkkisarja täydentyy kesäkuussa kolmella uudella postimerkillä, jotka esittelevät puistonäkymiä Forssassa, Heinolassa ja Kuopiossa. Nyt päättyvään postimerkkisarjaan on koottu Suomen kaikki yhdeksän kansallista kaupunkipuistoa, jotka säilyttävät kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena.

Kesäkuussa tulee myyntiin myös toinen osa Stiina Hovin suunnittelemasta suositusta postimerkkisarjasta, jossa esitellään Suomen luontotunnuksia. Viidessä uudessa postimerkissä kasvikuntaa edustaa rauduskoivu, kivilajeja graniitti sekä eläinkuntaa suomenhevonen, ahven ja paatsamansiipi. Suomen luontotunnukset II on sadan merkin rullapostimerkki, jossa on viisi erilaista kotimaan ikimerkkiä.

Syyskuun 11. päivä tulevat myyntiin postimerkit, joissa esitellään vaatesuunnittelija Mert Otsamon suunnittelemia veistoksellisia iltapukuja. Merkkien julkaisu liittyy Postin taidepalkintoon, joka myönnettiin Otsamolle maaliskuussa. Mert Otsamo on suunnitellut asuja ja koruja useille julkisuuden henkilöille mm. Linnan juhliin, gaaloihin ja esiintymislavoille. Postin taidepalkinto 2019 -postimerkkien graafisesta suunnittelusta vastaa AD Paula Salviander. Postimerkit julkaistaan 10 merkin arkissa, jossa on 2 erilaista kotimaan ikimerkkiä.

Tamperelainen valokuvaaja Suvi Roiko on ottanut Metsäretki-postimerkkeihin nostalgiset kuvat, joissa lapset ovat metsässä koirien kanssa. Roiko haluaa tuoda maalauksellisilla muotokuvillaan esille lasten ja eläinten sekä laajemmin ihmisen ja luonnon välisiä suhteita. Toisessa merkissä metsästystorveen puhaltava poika istuu varpujen päällä seitsemän koiranpennun kanssa ja toisessa tyttö nukkuu kannolla koiranpennun kanssa. Merkkien kuvat on otettu Vesilahdessa Krääkkiön kylässä. Metsäretki julkaistaan 10 merkin arkissa, jossa on 2 erilaista kotimaan ikimerkkiä. Rinnakkaisena tuotemuotona myyntiin tulee myös kahden merkin arkki, jossa on molemmat Metsäretki-postimerkit.

Kirjailija Kalle Päätalon syntymän satavuotisjuhlan kunniaksi julkaistaan Ari Lakaniemen ja Susanna Rummun suunnittelema postimerkki, jonka lähtökohtana on Iijoen maisema Taivalkoskelta. Merkin kuvassa näkyy myös punertavan hirsitalon nurkkaa, joka kuvaa Kalle Päätalon kotitaloa Kallioniemeä. Virtaavaan veteen on taitettu ensimmäisen Iijoki-kirjan tekstiä. Merkin Kalle Päätalo -tekstin kirjasintyyppi on samantapaista kuin kirjojen kansissa. Postimerkkiarkin yläreunassa on myös kirjailijan mustavalkoinen valokuva. Kotimaan ikimerkki Kalle Päätalo 100 vuotta julkaistaan 10 merkin arkissa.