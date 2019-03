Lukijan mielipide: Kokkola – vieläkö Pohjolan Pariisi?



Keskipohjanmaa-lehden kulttuuritoimittaja Tiina Ruotsala otti kolumnissaan 24.3.2019 esille useita tärkeitä Kokkolan kulttuurielämään vaikuttavia tekijöitä juuri tässä ajassa: kuvataiteelta puuttuvat julkisin varoin ylläpidettävät näyttelytilat, galleriatoiminnan vähäisyys, kunnollisen konserttisalin puute, päättäjien kulttuuria kohtaan osoittama ymmärtämättömyys ja asiantuntijuuden puute, mikä näkyy suoraan kulttuuriin kohdistuvina budjettileikkauksina (esim. Kokkolan Ooppera) ja Kahvila Sahaan liittyvinä lupasekoiluina.

Kokkolan kulttuurielämään 1990-luvulla liitettiin yltiöpäisiä mainoslauseita, kuten Kokkola – Pohjolan Pariisi, ja muuta vastaavaa. Me taiteilijat naureskelimme noille visioille. Mutta totuuden nimissä on sanottava, että tuolloin laadimme yhteistyössä kaupungin kulttuuritoimen kanssa suunnitelmia taiteilijoiden kunnallisiksi työtiloiksi, taidemuseon amanuenssin kanssa tehtiin yhteistyötä erilaisten tapahtumien ja niin kansallisten kuin kansainvälisten näyttelyiden suhteen, kaupungilla oli kohtuullinen taidehankintamääräraha, silloisen museojohtajan kanssa tehtiin töitä residenssitoiminnan mahdollistamiseksi, ja niin Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu kuin Pohjoismainen taidekoulukin vaikuttivat aktiivisesti kaupungin kuvataide-elämään. Kaupungissa toimi kaupallinen galleristi Pirkko Stenman, jonka merkitys alueellisten taiteilijoiden teosten esittelyssä oli kiistaton. Säännöllinen näyttelytoiminta avajaisineen auttoi ostavan taideyleisön muodostumiseen maakuntakaupungissa, missä taiteilijoiden toimeentulo on aina ollut ja tulee olemaan haasteellista.

Kaikesta edellä luetellusta on tänä päivänä jäljellä enää lasten ja nuorten kuvataidekoulu kaupungin keskustassa. Pohjoismainen Taidekoulu varsinaisessa muodossaan on mennyt. Museo toimii, mutta on muuttanut profiiliaan. Residenssi potee hengenahdistusta. Kokkolan Montmarte on siirtynyt Kälviälle, missä vaikuttavat kaksi Riippaa, yksi Pernu ja yksi Kontulainen. Muutama kuvataiteilija ja muotoilija asuvat kantakaupungissa tai sen liepeillä. Työtilaisuudet on kaikkien haettava suurimmaksi osaksi kotikaupungin ulkopuolelta.

Pieneksi maaseutukaupungiksi Kokkolalla on ollut onni vetää puoleensa kotiseuturakkaita taiteen tekijöitä eri aloilta. Päättäjien ja kaupungin virkamiesten ja -naisten toivoisi näkevän taiteilijat voimavaroina. Moni kaupunki yrittää rakentaa kulttuuri-imagoa. Kokkola on saanut tarjottimella kukkurapäin pyyteetöntä, muutamien yksittäisten ihmisten intohimolla aloittamaa, usein jopa ilmaista talkootyötä, jonka pohjalta on syntynyt muutamia mainitakseni Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri, Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Pohjoismainen Taidekoulu, Kokkolan Ooppera, VISU-galleria, Guardia Nueva, Ykspihlajan kulttuuriyhdistys, Talvitanssit, Luontokokoelma Kieppi, Kahvila Saha, Kokkolan Kinojuhlat, Kustannus Länsirannikko, jne.

Taiteilijat ovat talkoilleet tarpeeksi. Nyt on Kokkolan kaupungin osoitettava jälleen kulttuuritahtoa, mikäli haluaa kaupungin pysyvän elinvoimaisena ja houkuttelevana asuinpaikkana, mahdollisesti jopa tulevana kulttuurimatkailukohteena, ei Pohjolan Pariisina, vaan kaikkien tuntemana Kokkolana.