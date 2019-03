Lukijan mielipide: Vaalilupausten aikaan



Vaalien aikaan äänestäjät - mediakin mukana - puhuvat katteettomista lupauksista, jopa valehtelusta. Vuoden 2003 eduskuntavaaleista lähtien olen seurannut kolmen suurimman puolueen puheenjohtajien vaalipuhetta, mitä he todellisuudessa sanovat. Puhetta on paljon, eri painotuksin ja sävyin. Sanoma on hyvin yksinkertainen ja jokaisella sama.

Vuonna 2003 pitkässä vaalitentissä olivat puolueiden puheenjohtajat Paavo Lipponen, Anneli Jäätteenmäki ja Ville Itätä. He puhuivat paljon maan ja taivaan väliltä. Jokainen puheenjohtaja sanoi eri sanoin saman asian. Mitä piilokuvasta löytyi? ”Palveluja pitää kehittää, niihin pitää panostaa, mutta vakaus täytyy säilyttää.” Mitä se on? Puheenjohtajat lupasivat kaiken, mutta varautuivat siihen, jos on taloudellisesti mahdollista. Samaa rataa vaalikeskustelut menevät vaalista toiseen.

Tekijät, teemat, ongelmat ja aiheet vaihtuvat ja lupausten liikkumavara vuodesta vuoteen kaventuu. Taas on aika pyörittää, selittää, sekottaa ja eksyttää äänestäjiä tuhansilla turhilla sivulauseilla. Kaikkea voi äänekkäästi luvata, kunhan vakauden kuiskaten säilyttää.

Nyt on oppositiopuolueiden vuoro kehittää ja panostaa, keskusta suunnittelee maakuntia, oikeisto valinnanvapautta ja kysyy, millä maksetaan? Neljän vuoden välein valta, vastuu asema ja asiat vaihtuvat.

Onnelassa menee hyvin. Onnelassa pelataan jääkiekkoa. Keskusta otti viime minuutilla aikalisän. Sote meni taas jatkoajalle. Nyt ollaan erätauolla ja odotetaan, mikä on ketjun kokoonpano seuraavassa erässä?