Lukijan mielipide: Turvallinen vanhuus on osa perhepolitiikkaa



Perhepolitiikka koetaan joskus pelkästään lapsiperheille kohdentuvana politiikkana. Se miten huolehdimme vanhuksistamme, on kuitenkin tärkeä osa perhepolitiikkaa. Mantra siitä, että pitää asua kotona mahdollisimman pitkään on usein väärä. Se luo turvattomuuden tunnetta sekä omaisille että vanhuksille, joita kuvataan taakaksi halutessaan turvallisen asuinympäristön.

On tärkeä luoda mahdollisuudet heille, jotka haluavat ja pystyvät asua kotona, kehittämällä kotihoitoa ja turvaamalla siihen tarvittavat resurssit. Pienellä eläkkeellä kotona asumisen kustannukset muodostuvat kohtuuttomiksi, etenkin yksinasuville. On syytä tarkistaa leskeneläkejärjestelmää, joka nykyisellään toimii eriarvoisesti riippuen siitä, kumpi puoliso kuolee ensin. Pienten, alle 1400 euron, eläkkeiden nosto on tarpeen. 100 euroa lisää kuukaudessa pienten eläkkeiden saajille voi tarkoittaa eroa sen välillä onko varaa sekä ruokaan että lääkkeisiin, vai joutuuko valitsemaan niistä jommankumman.

Pitkäaikaisen laitoshoivan väheneminen on hyvä kehitys, mutta samalla on oltava tarpeeksi paikkoja kodinomaisessa tuki- ja palveluasumisessa. Uudisrakennukset tulisi suunnitella siten että vanhukset voivat osallistua yhteisiin tapahtumiin päiväkotien ja koulujen kanssa, niin että eri sukupolvet voivat tuoda iloa toistensa arkeen. Tanskassa ja Hollannissa kehitettyjä mielenkiintoisia ratkaisuja kuten dementiakyliä voisi kokeilla Suomessakin. Palveluasumiseen maksuja tulisi myös rajata niin, että turvataan vähintään 160 euroa kuukaudessa henkilökohtaiseen käyttöön.

Perhepolitiikan tärkein tehtävä on varmistaa turvallisuuden tunne jokaisessa elämänvaiheessa. Keskeistä tämän varmistamiselle on, että lapset saavat tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään alkuun elämälleen ja että ikäihmisillä on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen.