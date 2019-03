Lukijan mielipide: Uusi aselaki kurittaa harrastajia



Eduskunta hyväksyi ennen vaalilomaa viimeisinä töinään uudistetun aselain. Prosessi itsessään oli alkanut jo syksyllä 2015, jolloin EU vaati yleiseurooppalaista asedirektiiviä, minkä avulla oli pyrkimys yhtenäistää aselainsäädäntöä. Alkuperäiset aseenomistajien vapauksia radikaalisti rajoittavat osat saatiin onneksi estettyä.

Lain muutos yhtenäisti aseluokitusta ja jokseenkin selkeytti eri aseluokkien kategorisointia. EU-komission alkuperäinen suunnitelma oli tosin kylmää kyytiä suomalaiselle reserviläiselle. Alkuperäisessä ehdotuksessa käytännössä kaikki Puolustusvoimien käsiasemallien mukaiset aseet tai sitä muistuttavat kopiot olisi siirretty niin tiukkojen lupaehtojen taakse, että vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteydessä tapahtuva ampumataidon harjoittelu ja sovellettu reserviläisammunta olisivat kärsineet kovan kolauksen. Onneksi harrastajien aktiivisuudella vältyimme pahimmalta skenaariolta, jossa aseenomistus Suomessa olisi muuttunut lähes mahdottomaksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomalainen maanpuolustus ja ampuma-aseiden käyttötaidot täytyy turvata jatkossa entistä paremmin. Meidän ei tule asettaa tervettä harrastusta tai maanpuolustustoimintaa enää yhtään heikompaan asemaan. Suomessa on oltava mahdollista tulevaisuudessakin saada aselupa sellaiseen aseeseen, joka kykenee TT3-luokan toimintaan ja vastaa yleisesti Puolustusvoimien palvelusaseita. Tästä syystä laista pitäisi myös poistaa äkkipikaisesti tehdyt rajoitukset, yhtenä esimerkkinä mielivaltainen lipasrajoitus. Kyseistä rajoitusta perusteltiin lähinnä terrorismin ehkäisyllä. Tämä jos mikä on osoitus järjen puutteesta suhteessa laillisiin aseenomistajiin, sillä terrori-iskut on tähänkin asti tehty laittomasti hankituilla sarjatuliaseilla.

Pidämme hyvänä asiana sitä, että Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen rooli parani edes hieman tämän muuten hyvin kyseenalaisen uudistuksen seurauksena. Erityisesti harrastajille maanpuolustuksellinen näkökulma on nyt vahvempi, sillä jatkossa aseenomistus linkittyy ensisijaisesti suomalaisen yhteiskunnan vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Eduskuntaan tarvitaan kuitenkin seuraavaksi neljäksi vuodeksi sellaiset edustajat, joilla on selkeä käsitys siitä, että uskottavan puolustuksen kulmakivenä ovat jatkossakin reserviläiskiväärillä tapahtuva ammunnanharjoittelu ja yksityinen aseenomistus.