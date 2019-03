Lukijan mielipide: Sosiaaliturva ja turvallisuus



Suomen hyvinvointi- ja oikeusvaltion on pystyttävä takaamaan yksilölle ja kansalaisille turvallisuutta, perusoikeuksia, kielellisiä palveluja ja maan turvallisuutta. Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tehostamisella viranomaisten, organisaatioiden ja eri toimijoiden taholta pystytään yhteiskunnan eri sektoreilla olennaisesti minimoimaan ja jopa ehkäisemään syrjäytymistä ja jopa ulkopuolisuutta. Tämän seurauksena pystytään olennaisiin säästöihin mm. sosiaali- ja terveyden huollossa. Rajaamalla alkoholijuomien ja huumausaineiden saatavuutta pystyttäisiin vähentämään yksilöllisiä haittavaikutuksia yksilön terveydelle.

Taattu turvallisuus tarkoittaa myös sitä, että niin palolaitokselle kuin poliisilaitokselle turvataan resursseja niin, että he ovat tasapuolisesti saatavilla koko maassa ja että heidän tehtäviään pystytään hoitamaan asianmukaisesti. Niin ikään myös syyttäjänviraston ja tuomioistuinlaitoksen resursseja on turvattava. Koko ennaltaehkäisevä työ sekä yhteistyö eri viranomaisten välillä pitäisi tehostaa niin, että kaikki turvallisuutta koskevat asiat, kuten esim. törkeät ihmisen henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset voitaisiin ehkäistä ja vahingolliset vaikutukset vähentää sekä pyrkiä asioiden mahdollisimman nopeaan käsittelyyn.

Näissä ja myös muissa palvelua tarjoavissa viranomaisissa kasvotusten tapahtuva asiakaspalvelu pitäisi voida turvata.

Luonnollinen osa yksilön turvallisuutta on että yksilön perusluonteinen vapaus- ja oikeudet otetaan huomioon julkisessa hallinnossa ja palvelualueissa. Tähän kuuluu myös kielellinen palvelu.

Jotta voimme turvata kansalaisten perustuslainmukaisia oikeuksia nyt ja tulevaisuudessa koskien kieliä, kulttuuria ja identiteettiä, on kertakaikkisen välttämätöntä tavoitella sitä, että myös tulevaisuudessa olisi hallintoja, missä ruotsinkieli on hallintokielenä. Kun eri julkisissa hallintoalueissa tapahtuu rakenteellisia muutoksia, pitää valmistelussa ja päätöksenteossa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kielelliset palvelut eri sektoreilla toimivat kaikin puolin tasavertaisesti sekä ruotsinkielisille että suomenkielisille asukkaille.

Ikääntyviä ihmisiä on rohkaistava ja heille on annettava neuvoja ja tukea tavalla joka antaa heille mahdollisuuden kehittyä ikääntyessään. Tämä on tehtävä tavalla joka saa heidät tuntemaan itsensä turvalliseksi ja joka tekee mahdolliseksi asua kotona mahdollisimman pitkään. Vanhustenhoidon, kotihoidon ja kotisairaanhoidon hyvää tasoa on turvattava. Takuueläkkeen on oltava sitä luokkaa, että se turvaa kohtuullisen toimeentulon myös ikääntyville ihmisille.

Turvallisuus isommasta näkökulmasta katsottuna merkitsee, että Suomi kansakuntana tehostaa pohjoismaista ja eurooppalaista yhteistyötä ja toimii aktiivisena toimijana kansainvälisellä areenalla. Pohjoismaisella, eurooppalaisella, Atlantin ylittävällä ja globaalisella tasolla olemme vahvempia ja menestyksellisempiä kuin mikä tahansa yksittäinen maa.