Lukijan mielipide: Ydinsodan pelko on ydinsotaa parempi vaihtoehto



Niin kauan kuin mitä jaksan muistaa, ovat vihervasemmistolaiset maailmanparantajat arvostelleet länsieurooppalaisten demokraattisten valtioiden hallituksia niiden turvallisuuspoliittisista ratkaisuista. Viimeksi Erkki Tuomiojan johdolla Suomen hallitusta siitä, ettei se ole allekirjoittanut ydinasetäysikieltosopimusta. Sopimus sinänsä, tai ajatus sen takana on kaunis. Siinä ei kuitenkaan ole mukana yksikään ydinasevaltio, joten se on täysin vailla merkitystä. Mutta allekirjoittamalla sen Suomi käytännössä lakkaisi osaltaan kaiken läntisen puolustusyhteistyön. Sekä myös ns. Nato-option.

Ruotsi jätti allekirjoittamatta sopimuksen juuri em. syystä. Näitä me kuitenkin tarvitsemme Venäjän yhä kasvavaa uhkaa vastaan. On helppo ajatella kauniita ajatuksia ja kuvitella luovansa parempaa maailmaa, mutta valtioiden - myös Suomen - ulko ja turvallisuuspolitiikka täytyy perustua realismiin. Ei haavekuviin. Erkki Tuomioja on koko poliittisen historiansa ajan vastustanut lähes kaikkea mikä on hiukankaan lähentänyt Suomea läntisiin arvoyhteisöihin. Aina EEC-vapaakauppasopimuksesta lähtien. Joten voi vain kysyä mitkä ovat hänen motiivinsa myös nyt?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ydinaseet ovat kieltämättä karmeita joukkotuhoaseita. Ja niiden vuoksi voidaan luoda kaikennäköisiä kauhukuvia. Ja siksi niitä on helppo vastustaa, ainakin tunneperäisesti. Niillä on kuitenkin kaikessa karmeudessaan myös toinen puoli. Melko suurella todennäköisyydellä ne ovat pelastaneet maailman uusilta suursodilta. Ihminen, kun on sokeasti johtajiaan seuraavaa laumaeläin. Eikä näillä ”suurmiehillä” ole ollut koskaan vaikeuksia lähettää nuoria kuolemaan puolestaan. Eniten kärsimyksiä nykysodissa kohtaavat kuitenkin siviilit.

Täytyy muistaa etteivät ydinaseet suinkaan ainoita joukkotuhoaseita ole. Taudit ja nälänhätä olisi välitön seuraus suursodasta. En halua nähdä niitä. Tuhoa kurjuutta ja äitejä jotka epätoivoisesti puristavat jo nälkään kuollutta pienokaista rinnallaan. Näiltä muilta karmeuksilta on todennäköisesti ydinaseet pelkällä olemassa olollaan meidät pelastanut. Kumpi lienee pienempi paha? Pelko - joskin epätodennäköinen ydinsodasta, vai toteutunut sota ilman niitä. Siinä mietittävää.