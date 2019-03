Pääkirjoitus: Konstaapeli Reinikaisia kaivataan



Poliisi on ystävämme on tuttu lause jo lapsuudesta. Suomalainen poliisi on ollut aina kansan keskuudessa laajasti luotettu. Tutkimukset ovat vahvistaneet näkemystä puolueettomasta ja korruption kiusauksia kestävästä poliisista. Poliisin nuhteettomuuden kiiltävä kilpi on saanut kyllä kolhuja, kun Aarnio-case on pyörittänyt vuosia oikeudessa huumepyykkiään. Korkeinta poliisijohtoa on ollut myös leivättömän pöydän ääressä epäiltyinä erinäisistä rikkeistä.

Poliisin vahvuus on perustunut ja perustuu jatkossakin kansalaisten luottamukseen. Poliisin vahvin ase eivät ole muhkeat resursseja tai uudet tekniset voimankäyttövälineet. Sinisen virkapuvun alla on ihminen, jonka pitää osata kohdata erilaisia ihmisiä ja tilanteita. Poliisin pelisilmän täytyy olla kirkkaan ja tilannetajun pysyttävä aina terävänä.

Vuosikymmeniä sitten menestyssarjoissa Tenho Saurénin näyttelemä konstaapeli Artturi Reinikainen oli kansanomaisen poliisin ilmentymä. Reinikainen oli leppoisa, mutta työnsä osaava ihmistuntija. Reinikaisen taktiikka oli tarvittaessa olla jämäkkä, mutta turhaa tärkeilyä välttävä.

Kokkolalaisen Kauko Finnilän kokemukset poliisin tekemisistä jäivät ikävän puolelle, kun esivalta tuli hänen asuntoonsa. Ovelle ei koputtanut reinikaismainen poliisi. 78-vuotias mies kertoi perjantain Keskipohjanmaassa, kuinka hänestä tehdyn ilmoituksen perusteella viisi raskaasti aseistettua poliisia rynnäköi hänen kotiinsa 21. maaliskuuta. Poliisi oli saanut ilmoituksen, että Finnilällä oli hallussa ehkä ase ja hän oli liikkunut asetta muistuttavan esineen kanssa kaupungilla. Poliisi kävi tarkastamassa asunnon, ja totesi, että asetta ei ollut.

Järkyttynyt Finnilä kummastelee uhkaavaksi kokemaansa operaatiota, jonka päätteeksi poliisi poistui paikalta ilman mitään anteeksipyyntöä. Jälkikäteenkään poliisi ei ole tekemisiään tarkastuksen kohteelle selvittänyt. Poliisi ei ole halunnut kommentoida tarkemmin yksittäistä tapausta ja sen taustoja.

Konstaapeli Reinikainen on fiktiota, mutta ihmistä ymmärtävää poliisia kaivataan aina. Poliisin tekemisiä seurataan tarkasti, ja niin pitää ollakin. Esivalta kantaa miekkaa, ja vastuu on sen mukainen. Ylilyöntejä on vältettävä viimeiseen asti.

Poliisin työ on vaativa ja paineet ovat kovat. Hälytyksissä on reagoitava nopeasti, mutta voimannäyttöä ja voimankäyttöä harkittava tarkasti. Käytöstavat ovat myös aina pidettävä mielessä. Mieluummin reinikaismaista leppoisaa tilanteen puntarointia kuin kylmän kolkkoa toimintaa.